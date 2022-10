Demócratas refuerzan campaña ante proyecciones negativas hacia el Congreso

Los demócratas están lanzando toda la carne al asador a las campañas, como dice un refrán, en medio de sondeos que indican que podrían perder la mayoría en el Congreso.

La semana pasada, el propio líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), reconoció que había “peligro” en Georgia, que les otorgó la mayoría a los demócratas en 2020, pero ahora podría ser la entidad que se las arrebate, ante el avance del republicano Herschel Walker frente a Raphael Warnock.

Schumer fue captado hablando “en corto” con el presidente Joe Biden y la gobernadora de Nueva york, Kathy Hochul, donde reconoció la desventaja de Warnock.

“El estado en el que vamos cuesta abajo es Georgia. Es difícil creer que optarán por Herschel Walker”, dijo.

Warnock supera al republicano Walker por apenas tres puntos porcentuales, según una encuesta de este lunes de The New York Times-Siena College. Es decir, hay una especie de empate técnico, ya que la cifra es similar al margen de error de los sondeos.

Por otro lado, en una entrevista con este diario, el representante Raúl Ruiz, presidente del Caucus Hispano del Congreso, reconoció que en Nevada había un reto con la senadora Catherine Cortez-Masto, a quien el BOLD PAC estaba apoyando especialmente.

La reciente encuesta de CBS News muestra que Cortez-Masto también está en empate con el republicano Adam Laxalt con 47% y 48% de intención de voto, respectivamente.

Obama al rescate

El expresidente Barack Obama se sumó a las campañas de los demócratas la semana pasada. El 27 de octubre, en concreto, el Comité de Campaña Senatorial Demócrata (DSCC, por sus siglas en inglés) lanzó un nuevo anuncio donde el exmandatario pide el voto a los residentes de Pensilvania.

“En Pensilvania, tienes que tomar algunas decisiones importantes este año”, dice. “Entonces, ahora que el destino de nuestra democracia y el derecho de la mujer a elegir están en juego, vota por los demócratas el 8 de noviembre”.

Obama también ha estado en mítines en Georgia y Michigan, además de Pensilvania.

El sábado, en Michigan, el expresidente fue interrumpido por un manifestante, mientras hablaba sobre el ataque contra Paul Pelosi, esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (California).

Obama respondió a quien lo interrumpía desde el público.

“Señor, a esto me refiero”, respondió. “Señor… hay un proceso que establecimos en nuestra democracia. Ahora mismo, estoy hablando. Tendrá la oportunidad de hablar pronto… No tenemos que interrumpirnos unos a otros. No tenemos que gritarnos unos a otros”.

Bernie Sanders de gira

La oficina de campaña del senador Bernie Sanders (Vermont), quien es independiente, pero vota en el Congreso con los demócratas, confirmó que estaría de gira en Oregon, California, Nevada, Texas, Wisconsin, Michigan y Pensilvania.

El fin de semana previo a las elecciones concluirá el recorrido del senador Sanders, que se espera incluya 15 eventos públicos.

El senador Sanders es uno de los políticos de mayor popularidad en el país. El 94% de la población ha oído hablar de él, además de tener un 46% de aceptación, que es mayor (54%) entre los votantes más jóvenes, según datos de YouGov.

Sanders, quien es presidente del Comité de Presupuesto en el Senado, ha advertido a los demócratas que deben enfocar su mensaje en la economía, más que en el aborto.

El 80% por ciento de los votantes latinos, por ejemplo, han destacado que la inflación y el costo de vida es su principal preocupación y elemento decisivo para la elección del 8 de noviembre, según el Pew Research Center.

Biden y Harris llaman al voto

El presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris también están enviando mensajes para que los votantes favorezcan a los demócratas.

Sin embargo, no queda claro cómo impactará en el proceso este llamado, dada la popularidad de ambos y el mensaje negativo que los votantes en general expresan con respecto a la economía y rumbo del país.

Al llegar a la Casa Blanca, el presidente Biden tenía 53% de aprobación, la cual llegó a su punto más bajo, a 37%, en julio del 2022. Aunque ha recuperado cinco puntos porcentuales, su aceptación está lejos del inicio de su Gobierno, indican datos de FiveThirtyeight.

El 27 de octubre, en un evento demócrata en Pensilvania, la vicepresidenta Harris defendió los logros de la actual administración y el impacto que pueden tener en la boleta electoral.

“Todos aquí conocen a Joe Biden, siempre ha defendido lo que representamos como demócratas: gente trabajadora, buenos trabajos con salarios justos, decencia, democracia… Y todos esos temas que acabo de mencionar que defendemos están en la boleta electoral. Así que estamos aquí para decir que estamos comprometidos a hacer que cada día cuente”, dijo. “Hemos hecho esto antes. Sabemos cómo hacerlo. Lo hemos hecho antes”.

Las proyecciones de FiveThirtyeight son poco alentadoras para los demócratas: en el Senado hay un empate técnico sobre la mayoría, es decir, 50-50. Para la Cámara de Representantes, los republicanos podrían ganar más posiciones.