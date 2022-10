Kevin Bacon causa sensación al aparecer en el avance del especial navideño de “Guardians of the galaxy”

Muchos internautas se han mostrado sorprendidos al ver que el actor Kevin Bacon regresa al universo cinematográfico de Marvel, aunque no es interpretando a un superhéroe, sino a sí mismo, en el especial navideño de “Guardians of the galaxy” que se estrenará en Disney+ el 25 de noviembre.

La nueva aventura de esos personajes los mostrará preocupados por levantar el ánimo de Starlord (Chris Pratt) durante las fiestas navideñas tras la muerte de Gamora (Zoe Saldaña). Matis (Pom Klementieff) y Drax (Dave Bautista) tienen la idea de viajar a la Tierra para celebrar y acuden a la casa de Bacon con la esperanza de darle una sorpresa a su amigo, pero el actor corre despavorido al ver a sus visitantes.

No es la primera vez que Kevin Bacon aparece en un filme de superhéroes de Marvel, ya que en 2011 interpretó al villano Sebastian Shaw en X-Men: First Class; ahora él compartió en su cuenta de Instagram el trailer de “The guardians of the galaxy holiday special”, junto con el mensaje “¿Me perdí que estaba en la lista de los malos este año? Los Guardianes de la Galaxia vienen a cobrar. No se lo pierdan”.

