José Urquidy es el primer mexicano en jugar tres Series Mundiales y desea que más compatriotas puedan hacer historia en las Grandes Ligas

El sexto episodio del tercer juego de la Serie Mundial entre Phillies de Philadelphia y Houston Astros fue histórico para José Urquidy, ya que el pitcher se convirtió en el primer pelotero nacido en México en aparecer en tres Clásicos de Otoño.

Luego de casi un mes de no subir al montículo, el sinaloense entró al relevo durante el juego en que su equipo perdió 7-0; sin embargo, lo positivo para él fue que entró a los libros de historia tras disputar las Series Mundiales del 2019, 2021 y 2022.

“Me siento muy bien, orgulloso de todo lo que está pasando en mi carrera, espero que sean más mexicanos los que puedan hacer esto”, declaró Urquidy para ESPN al final del encuentro, luego de dejar la marca en los registros.

Con su participación, el mazatleco de 27 años de edad, rompió el empate en el récord de más Series Mundiales que compartía con Julio Urías, quien estuvo en las del 2018 y el 2020 con los Dodgers.

José Urquidy a la lomita. El mazatleco ha visto acción en 3 Series Mundiales y este es su quinto juego.#WorldSeries#YoAmoElBeis pic.twitter.com/9pIJOF8btt — MLB México (@MLB_Mexico) November 2, 2022

Durante el juego, después de su última aparición en la MLB, que fue el 3 de octubre pasado, Urquidy empezó mal su relevo al recibir imparable a Nick Castellanos y regalar pasaporte a Alec Bohm, además de tolerar jonrones a Kyle Schwarber y Bryson Stott, aunque ponchó a Stott, y tras cometer un wild pitch, dominó a Jean Segura con elevado al short stop y a Brandon Marsh con elevado al prado izquierdo. José Urquidy lanzó tres entradas en blanco, ponchó a cuatro y sigue demostrando su efectividad en #SerieMundial.#YoAmoElBeis pic.twitter.com/jYkcA3Qcz1— MLB México (@MLB_Mexico) November 2, 2022

Este miércoles será el juego 4 de la serie que tienen a su favor los Phillies 2-1; sin embargo, Urquidy espera ganar e igualarla, aunque adelantó que no el panorama no se ve nada sencillo.

“Es difícil, es una serie muy competitiva, cada juego es muy distinto, son diferentes pitchers, diferentes abridores. Esperamos ganar mañana”, concluyó el lanzador mexicano. #WorldSeries baseball was back in Philly, and it did not disappoint. pic.twitter.com/PGFYRVla1b— MLB (@MLB) November 2, 2022

