¿Cuál es el costo oculto de las transmisiones deportivas gratuitas? Ten cuidado con las estafas y el malware

Las transmisiones no autorizadas de deportes, desde la NFL hasta la MLB y la Copa Mundial de fútbol, pueden ser atractivas, pero conllevan riesgos de seguridad y privacidad.

By Nicholas De Leon

Chris Stanley hará casi cualquier cosa para ver a sus queridos Jacksonville Jaguars, incluso si eso significa poner en peligro la seguridad de su información personal.

Stanley, un hombre de 39 años de la ciudad de Nueva York, revisa regularmente plataformas como Discord, Reddit y Telegram para encontrar transmisiones deportivas gratuitas para estar al tanto de los Jags, el resto de la NFL y prácticamente cualquier otro evento deportivo importante.

“Hay millones de personas haciendo también esto”, dice en un chat de voz de Discord. “Está sucediendo ahora mismo mientras se lleva a cabo esta entrevista”.

Estas transmisiones pueden ser convenientes, especialmente si cortaste el cable y ya no tienes los canales de televisión adecuados para ver tus deportes favoritos, pero los expertos advierten que los consumidores enfrentan una gran variedad de riesgos de seguridad y privacidad por ello.

“Incluso si retrocedes 20 años, la gente siempre ha querido obtener la última canción o DVD de internet”, dice Jason Weber, vicepresidente corporativo de defensa web de Microsoft. “Sin embargo, generalmente se produce un intercambio de valor que es malicioso”.

Por un lado, las transmisiones deportivas gratuitas generalmente se alojan en sitios web que ofrecen productos y servicios falsos, con la esperanza de aprovecharse de tu número de tarjeta de crédito y otros datos personales. Estos sitios web también pueden estar cubiertos de pornografía y otro contenido no deseado.

Luego está el malware, que, dependiendo de la cepa, puede hacer cosas como bloquear tu computadora hasta que hayas pagado un rescate, o filtrar tus documentos para encontrar contraseñas de cuentas bancarias y otra información potencialmente lucrativa.

En cuestión de un minuto, simplemente estás tratando de ver a Patrick Mahomes engañar al resto de la NFL, y al momento siguiente, un pirata informático en el otro lado del planeta está robando el poder de procesamiento de tu computadora para extraer criptomonedas en secreto.

“Si estás tratando de encontrar algo que sea gratis, hay una razón por la que es gratis”, dice Nick Biasini, jefe de divulgación de Cisco Talos, la división de seguridad cibernética de la compañía. “Nada es realmente gratis en internet”.

Dado que la NFL está en pleno apogeo, ya ha comenzado la postemporada de la MLB y han comenzado las nuevas temporadas de la NHL y la NBA, sin mencionar que la Copa Mundial de fútbol comenzará en noviembre, imaginamos que las transmisiones deportivas sospechosas y gratuitas serán muy tentadoras durante las próximas semanas.

Para ser claros, estas transmisiones son ilícitas y tienden a poner en peligro a sus espectadores. No aprobamos que las vean. Sin embargo, hay algunas cosas que puede hacer para mantenerte un poco más seguro si decide participar.

¿Qué transmisiones deportivas son estas?



Comencemos con lo que no estamos hablando.

No estamos hablando de servicios como MLB.TV o NFL+, que son proporcionados por las propias ligas y, por lo general, ofrecen una combinación de juegos en vivo y resúmenes. Tampoco estamos hablando de transmisiones emitidas a través de los llamados servicios de reemplazo de cable como Sling TV o YouTube TV.

Estos servicios pueden ser realmente útiles. Pero hay razones por las que las personas aún recurren a transmisiones deportivas gratuitas y no autorizadas, y no es solo para evitar pagar. Los servicios a menudo tienen apagones, cuando un partido no está disponible en su área debido a acuerdos con las emisoras de televisión. Los servicios de reemplazo de cable generalmente no cubren todas las cadenas, especialmente no en todas las localidades. Y también puedes encontrarte con restricciones en los dispositivos. NFL+, por ejemplo, solo funciona en dispositivos móviles, no en televisores de pantalla grande. Eso puede estar bien si estás en la cama viendo el partido solo en piyama, pero no creemos que muchas personas quieran amontonarse alrededor de tu iPhone para ver el Sunday Night Football.

¿Quieres ver a Aaron Judge, Gerrit Cole y el resto de los Yankees de Nueva York durante los playoffs en MLB.TV? A menos que también te suscribas a un servicio de televisión de pago, no puedes: Todos los juegos de postemporada están bloqueados en MLB.TV, según la Major League Baseball. ¡Lo siento!

Lo que nos lleva a lo que venimos hablando aquí: las transmisiones deportivas no oficiales y gratuitas.

Estas transmisiones no están autorizadas por las ligas o las emisoras y, a menudo, son simplemente retransmisiones en vivo (o retransmisiones, por así decirlo) de un canal de televisión. Cuando llega el día del juego, estas transmisiones pueden ser poco más que una búsqueda rápida en Google. Y si eres uno de los que cortó el cable en su casa, incluso si estás dispuesto a pagar por un paquete de transmisión premium como MLB.TV, es posible que no haya otra forma de ver tu partido.

En cuanto a la legalidad de estas transmisiones gratuitas, aquí hay algunos matices.

Según la Electronic Frontier Foundation, un grupo de defensa de los derechos digitales, el proveedor de las transmisiones puede estar violando la ley al reproducir una obra protegida por derechos de autor. ¿Pero simplemente mirar una transmisión como consumidor? Eso no sería una violación. Al menos, eso es lo que los tribunales han dicho hasta ahora.

“Si tengo una imprenta pirata y estoy copiando los libros protegidos por derechos de autor de las personas, entonces estoy violando la ley de derechos de autor”, dice Mitch Stoltz, director de competencia y abogado principal de la Electronic Frontier Foundation. “Si tú tomas uno de esos libros y lo lees, no estás violando la ley de derechos de autor”.

Por supuesto, las ligas y sus socios de transmisión podrían no verlo de esa manera.

Para verificar, nos comunicamos con algunos de ellos, incluidos ESPN, Fox Sports, MLB, Nascar, NBC, NFL y otros. Todos ignoraron nuestras consultas u optaron por no comentar sobre el asunto.

Una de estas ligas, que no quiso ser nombrada, nos dijo que utiliza “medidas” para proteger su propiedad intelectual, pero no dio más detalles y reconoció que surgen nuevas transmisiones con frecuencia.

Sin embargo, el hecho de que no se esté violando la ley no significa que se deba dejar de lado la precaución y deleitarse con la bondad ilimitada de los deportes gratuitos.

Los riesgos: malware, estafas y otras cosas

Las personas que administran estas transmisiones deportivas gratuitas pueden estar motivadas ideológicamente, con la esperanza de brindar un servicio que creen que debería ser gratuito. Pero la mayor parte del tiempo, solo están tratando de ganar dinero.

Y hay algunas maneras en que pueden monetizar sus esfuerzos.

En primer lugar, pueden hacer lo que muchos sitios web convencionales para monetizar su contenido: publicar anuncios.

Estos anuncios pueden ser inofensivos (aunque un poco indeseables, a menudo son pornografía) y generan ingresos en función de la cantidad de personas que los ven. Bastante justo, dejando a un lado la moralidad de publicar anuncios sobre contenidos para los que no se tiene permiso.

Sin embargo, algunos anuncios pueden estar cargados de malware que planta software en tu computadora que puede buscar archivos que contienen datos confidenciales como números de teléfono y contraseñas de cuentas bancarias.

El malware también puede tomar la forma de un minero de criptomonedas, que utiliza los ciclos de procesamiento sobrantes de tu computadora para extraer monedas digitales y puede hacer más lento el rendimiento de tu computadora.

Esto no es bueno.

Estos anuncios se pueden disfrazar como reproductores de video u otro software necesario para reproducir la transmisión, con la esperanza de pasar por tu Spidey Sense y llegar a tu computadora.

Un tipo de malware particularmente desagradable, conocido como ransomware, puede incluso cifrar o bloquear digitalmente los archivos de tu computadora hasta que hayas pagado un rescate. ¡Incluso entonces, no hay garantía de que realmente recibas el código para desbloquear tus archivos! (El ransomware puede provenir de muchas fuentes más allá de las transmisiones deportivas ilícitas; razón de más para asegurarse de hacer copias de seguridad de los datos confidenciales con regularidad).

Ahora puedes estar pensando para ti mismo, “No, tengo un bloqueador de anuncios, estaré bien”.

Los bloqueadores de anuncios son extensiones del navegador que intentan filtrar anuncios molestos y algunos de ellos pueden más. Por ejemplo, uBlock Origin intentará filtrar todo tipo de rastreadores, ventanas emergentes, malware y mineros de monedas. Pero incluso las mejores herramientas no son infalibles.

“Hay formas de derrotar a los bloqueadores de anuncios”, dice Biasini de Cisco Talos. “Si soy honesto, y realmente quieres ver estas transmisiones, no uses una computadora”.

Eso plantea un punto interesante: hasta ahora, hemos discutido los riesgos de tratar de ver estas transmisiones deportivas gratuitas mientras usas una computadora. Pero si tuviéramos que adivinar, muchos consumidores intentan ver estas transmisiones usando un teléfono inteligente o una tableta. ¿Se aplican los mismos riesgos allí?

No, pero hay diferentes riesgos de los que querrás estar al tanto.

El malware diseñado para infectar una PC con Windows naturalmente no funcionará en un dispositivo móvil Android o iOS, por lo que, si estás utilizando un dispositivo móvil, puedes esperar ver más estafas, en lugar de malware.

Estas estafas pueden tomar la forma de ventanas emergentes u otra publicidad que afirma que tu dispositivo móvil está “infectado” y que, si no llamas a un número de teléfono en particular, algo malo sucederá. O se te puede mostrar una página de inicio de sesión falsa de Google o Facebook que te pide que autorices o desbloquees contenido adicional, como una transmisión de mayor resolución.

Mejor, no.

“La superficie de ataque de un dispositivo móvil es mucho más pequeña que una computadora”, dice Biasini. “Debido a eso, correrás el riesgo de ver estafas con más frecuencia que malware en un dispositivo móvil”.

Cómo andar con cuidado

Nuevamente, aunque no aprobamos ver estas transmisiones, hay algunos pasos que puedes seguir para protegerte.

Una, si es posible, es utilizar un dispositivo móvil. Las transmisiones deportivas gratuitas funcionarán tan bien en tu teléfono inteligente o tableta como en tu computadora portátil, y reducirás en gran medida el riesgo de contraer malware. Todavía debes estar atento a las estafas, pero siempre que no tengas la costumbre de llamar a números 800 aleatorios y dar tu número de tarjeta de crédito a alguien que dice ser del soporte técnico de Apple o Samsung, deberías estar al menos un poco más seguro.

Dos, si va a usar una computadora portátil, asegúrate de que este dispositivo esté completamente actualizado con los últimos parches de seguridad. Esto, combinado con un bloqueador de anuncios como uBlock Origin, que bloquea la aparición de anuncios y ventanas emergentes en primer lugar, puede ayudar a reducir la posibilidad de que te encuentres con cualquiera de estas cosas.

Como última opción, también podemos sugerirte que busques una antena inalámbrica para tu televisor.

Estas se pueden comprar por alrededor de $20 a $30 en tiendas como Amazon y, suponiendo que vivas dentro del alcance de sus canales de transmisión locales, puede ofrecer imágenes nítidas de alta definición de al menos algunos partidos, directamente a tu televisor.

No obtendrás ESPN ni ningún otro canal de cable, pero dependiendo de dónde vivas, puedes conseguir ver ABC, CBS, NBC y Fox (junto con PBS y algunas otras redes). Un precio de $20 a $30 no es del todo gratis, pero sigue siendo bastante razonable y no tendrás que preocuparse por tus datos mientras lo estás usando.

