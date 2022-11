Inflación y recesión en EE.UU.: qué debes saber si estás a punto de planificar tu retiro

Si has visto tu cartera de jubilación en los últimos meses es probable que hayas notado que el valor de tus ahorros ha disminuido considerablemente. Desde principios de 2022 hasta el 2 de noviembre el valor de S&P 500 cayó más del 21%, mientras que el Dow Jones se redujo más del 12% y el Nasdaq lo hizo en 33%.

Aunado a esto, la inflación se ha mantenido en niveles elevados. El índice de precios al consumidor registró un aumento de 0.4% en el último mes a septiembre y del 8.2% a nivel interanual. La Reserva Federal ha respondido con un cuarto aumento consecutivo del 0.75% en las tasas de interés y el sexto desde el mes de marzo.

A medida que las empresas y consumidores comienzan a retroceder en sus compras, las especulaciones sobre una posible recesión en el país toman mayor fuerza. Esto, aunado al mercado bajista, ha llevado a muchos adultos a cuestionarse si están en un buen momento para dar el siguiente paso hacia el retiro.

Expertos en finanzas personales recomiendan al medio CNBC que los jubilados apunten a ahorrar 25 veces sus gastos de manutención anuales. Por ejemplo, si los gastos de una persona son de $40,000 dólares, debe aspirar a ahorrar $1 millón de dólares para la jubilación.

Una vez logrado esto, la regla más recomendada es que una persona jubilada no debería retirar más del 4% de su cartera al año mientras se ajusta a la inflación. Sin embargo, esta “ley” ha ido cada vez más en desuso conforme la expectativa de vida de las personas se alarga y sube el costo de vida.

El profesor de finanzas de la universidad de Arizona Richard Sias, recomendó retirar alrededor del 2.25% de su cartera, considerando la asignación de acciones y bonos del 60/40 para tener 95% de posibilidades de éxito. Siguiendo esta ecuación, si retira 2.26% de sus ahorros para la jubilación tendría la posibilidad de 1 en 20 de quedarse sin dinero antes del final de la jubilación.

Ante la incertidumbre de cómo una posible recesión podría afectar la tasa de retiro, el sitio de gestión de finanzas T. Rowe Price analizó el rendimiento de la cartera de jubilación en momentos clave de la historia y encontró los valores de las carteras de personas que se retiraron en los mercados bajistas de 1973, 2000 y 2008 se recuperaron o superaron su valor original unos 10 años después.

Los especialistas dicen que los jubilados deben usar una tasa de retiro que cambie de acuerdo con factores como la inflación, las fluctuaciones del mercado y cambios en las necesidades de gasto individuales para garantizar el éxito a largo plazo.

Aunque la mayoría de las personas tienen tres principales fuentes de ingresos durante la jubilación, como cuentas personales (401 k e IRA), pensiones y Seguridad Social, la mayoría terminará dependiendo principalmente de los ingresos en las cuentas de jubilación. Por ello se recomienda ahorrar tanto en 401k como en una IRA (ya sea tradicional o Roth IRA).

De acuerdo con the Center on Budget and Policy Priorities, una persona con ingresos promedio de por vida sólo ganaría el 37% de sus ingresos previos a la jubilación mediante los beneficios del Seguro Social. Esto quiere decir que el individio tiene la responsabilidad de ahorrar para la jubilación.

Aunque no existe un consejo único para todos los inversores que se aproximan a la jubilación, se recomienda que los planes tomen en cuenta factores como cuánto tiempo espera vivir o qué tan riesgosa es la cartera. La flexibilidad en la cantidad que se retira de los ahorros podría ser clave para garantizar el éxito a largo plazo. Un ejemplo sería retirar menos en las recesiones del mercado y más conforme suba el costo de vida.

Te puede interesar:

– Cuánto dinero ahorrado para la jubilación tiene en promedio una persona de 60 años en EE.UU.

– Jubilación en EE.UU.: cuán posible es seguir cobrando cupones de alimentos SNAP si te retiras

-En qué estados duraría más un millón de dólares para la jubilación