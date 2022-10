Jubilación en EE.UU.: cuán posible es seguir cobrando cupones de alimentos SNAP si te retiras

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) es una de las iniciativas más grandes del país del que dependen en la actualidad alrededor de 42 millones de estadounidenses.

Dicho programa, conocido anteriormente como cupones de alimentos, puede ser una herramienta decisiva para los jubilados con presupuestos ajustados, en medio del panorama inflacionario. Del total de beneficiarios se estima que cinco millones son adultos de 60 años o más.

El Consejo Nacional sobre el Envejecimiento (NCOA) dijo que la participación de los adultos mayores en SNAP ha ido en aumento en la última década. El asunto es importante, tomando en cuenta que más de 7 millones de adultos mayores están experimentando alguna seguridad alimentaria.

Frente al alza, se calcula que hay alrededor del 60% de las personas mayores que califican para el SNAP que no están escritas y no reciben beneficios. Además, hay aproximadamente 5 millones de estadounidenses que no están cobrando pagos de SNAP, aunque bien podrían hacerlo.

Entre algunas de las cosas más importantes a considerar para los beneficiarios de SNAP que se acercan a la jubilación se encuentra cómo su edad puede afectar sus beneficios de SNAP y cómo reclamar el Seguro Social puede influir o no en su elegibilidad para seguir cobrando cupones de alimentos.

Cobrar el Seguro Social no impide recibir pagos de SNAP; sin embargo, los beneficiarios de SNAP que se acercan al momento de la jubilación podrán ver afectada la elegibilidad para cupones de alimentos al reclamar el Seguro Social.

Entre los criterios de elegibilidad de SNAP que toma en cuenta el Departamento de Agricultura (USDA), el responsable de administrar el SNAP, se encuentra el tamaño de hogar y los ingresos. Entre más miembros tenga el hogar más ingresos puede ganar sin dejar de ser elegible para SNAP.

Sin embargo, dentro de la pagina de Eligibilidad de SNAP, el USDA trata el Seguro Social como cualquier otra forma de ingresos. Quienes se acercan a la jubilación y califican para SNAP podrían dejar ser elegibles al reclamar el Seguro Social si sus beneficios superan el límite de ingresos del USDA para el tamaño del hogar.

En caso que tu hogar reciba o está solicitando Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), la SSA te puede ayudar a completar tu solicitud de SNAP y enviarla a tu nombre.

Aunque existen falsos mitos que apuntan a que el programa solo esta disponible para familias con niños, que el proceso de solicitud es engorroso y además selectivo, la verdad es que cualquier solicitante que califique al programa podrá recibir beneficios. Además, hay más de 250,000 tiendas y mercados de agricultores que aceptan el programa, sin olvidar las compras en línea.

La Administración del Seguro Social (SSA) pone a disposición las solicitudes de SNAP en todas las oficinas del Seguro Social.

