Por qué muchas tiendas de comestibles de EE.UU. no aceptan cupones de alimentos SNAP EBT

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria del gobierno federal, conocido como SNAP, ayuda a miles de familias estadounidenses a comprar alimentos e ingredientes saludables y de primera necesidad como pan, lácteos, carne, pescado, bebidas no alcohólicas, entre muchos otros productos. Sin embargo, aún hay lugares donde no aceptan SNAP como forma de pago.

Aunque las tarjetas SNAP EBT se aceptan en muchos lugares del país, principalmente en grandes cadenas de minoristas y recientemente en Target, el gobierno federal no obliga a las empresas privadas a aceptar esa forma de pago, de la misma manera que no obliga a las tiendas a aceptar tarjetas de crédito o débito.

Por qué no todos los supermercados aceptan SNAP

Para participar, la tienda debe solicitar el programa y estar autorizada por el USDA. También deben cumplir con uno de dos criterios, informa TheGroceryStoreGuy.com: tener al menos tres unidades de tres variedades diferentes para cada categoría de alimentos básicos o tener más del 50% de sus ventas minoristas brutas totales de alimentos básicos.

Cumplir con el primer criterio es muy difícil para tiendas pequeñas que, por su tamaño, solo venden, por ejemplo, una variedad de cereales y un tipo de pan.

Además, estas variedades deben incluir tres unidades de una opción de alimentos perecederos en dos categorías. Los alimentos perecederos incluirían cualquier cosa que requiera congelación o refrigeración. Entonces, si una tienda solo vende vegetales enlatados, sin frutas ni vegetales frescos, no calificaría.

El segundo criterio, que se refiere a que el 50% de sus ventas sean de alimentos básicos, podría ser aún más complicado para una tienda más pequeña cumplirlo.

En algunas áreas rurales donde las familias de bajos ingresos tienen acceso limitado a los alimentos, el gobierno puede flexibilizar estos requisitos y permitir que un minorista acepte SNAP EBT. De esta manera, pueden asegurar que los beneficiarios de SNAP en esa área tengan acceso a los alimentos que necesitan a través del programa.

Las tiendas que no aceptan SNAP EBT para el pago no cumplen con los requisitos o no quieren pasar por el proceso de aprobación. La licencia para aceptar EBT debe renovarse cada cinco años y requiere la visita de un agente del gobierno para verificar la calificación.

Si una tienda siente que no obtendrá ingresos significativos a través de los clientes de SNAP EBT, tal vez sea porque está ubicada en un vecindario de mayores ingresos o es posible que quiera pasar por el proceso de solicitud.

