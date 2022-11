La desinformación, un ‘cáncer’ contra las vacunas para el Covid-19

América Alpízar, inmigrante de Guerrero, México, es una mujer que superó el contagio al inicio de la pandemia del Covid-19, justo cuando los mitos, las mentiras y las teorías conspirativas causaban una enorme confusión entre la población estadounidense.

Esta mujer también venció a la desinformación. Se educó sobre los efectos devastadores de la pandemia, una enfermedad que casi le quita la vida a su padre.

“Recuerdo que mi padre vino de vacaciones antes del Día de Acción de Gracias en 2020”, dijo América, vendedora de cosméticos y ama de llaves en Los Ángeles. “Estuvo a punto de morir tres veces y terminó en una silla de ruedas”.

Alfonso Alpízar, de 74 años, regresó a México y aún se encuentra en proceso de rehabilitación. Intenta recuperar la sensibilidad en los pies para poder volver a caminar. En esos días no había vacunas, pero ahora ya ha recibido dos refuerzos de la vacuna Pfizer.

“En cuanto estuvieron disponibles las vacunas, no dudamos en protegernos”, dijo América, una madre soltera de 47 años. Ella no lo pensó dos veces para que se vacunaran sus hijos Ludovica, de 21 años y Casper, de 6.

“Siempre escuché la mentira de que querían ponerle un chip a la gente o que el gobierno nos quería controlar”, recordó. “Nunca creí esas cosas. Busqué la información correcta en los lugares correctos y con profesionales de la salud”.

América expresó que la educación es la mejor herramienta para vencer las mentiras difundidas a lo largo de la pandemia de vacunas.

Mitos y mentiras arraigadas en la mente

A pesar de los destacados esfuerzos de las autoridades de salud pública, médicos y expertos, aún prevalecen mitos y mentiras que no han sido erradicados sobre las vacunas contra el COVID-19.

Durante más de dos años, el poder de la desinformación ha sido enorme.

“Es una situación muy grave”, declaró a La Opinión el Dr. Edward Jones-López, profesor asistente de medicina clínica en el Centro Médico USC Keck. “El problema no solo está relacionado con el Covid-19, sino que se ha extendido a otras vacunas y enfermedades”.

En una sola palabra, el Dr. Jones-López cataloga el problema actual de la desinformación como un “cáncer”.

“Usaría la palabra ‘cáncer’ porque es difícil de controlar o remediar la desinformación”, dice. “Es a nivel individual que esas barreras en la mente de las personas deben superarse”.

En muchas personas ya hay convicciones muy arraigadas. Es casi imposible hacerles cambiar y luchar contra los conceptos erróneos que tienen sobre las vacunas y Covid-19. Afectan a católicos, musulmanes, ricos y pobres, hombres y mujeres, republicanos y demócratas.

“Es un problema global”, añadió el Dr. Jones-López. “La gente no reacciona sino hasta que sucede una tragedia alrededor de su familia”.

Más muertes entre los latinos, pero los que menos quieren vacunarse

La pandemia no ha terminado. Durante el verano de 2022, casi 1.1 millones de personas perdieron la vida a causa de Covid-19, de las cuales unas 790,000 eran personas de 65 años o más. Las personas mayores de 65 años representan el 16 % de la población total de Estados Unidos, pero son el 75 % de todas las muertes por Covid-19 hasta la fecha.

En California, al 31 de octubre el Departamento de Salud Pública estatal reportaba 10 millones y medio de contagios, un promedio de 2,456 por día y 96,068 muertes.

Por amplio margen, la comunidad latina ha sido la más afectada con el 44.5% de todos los casos y 41,147 muertos, es decir, poco menos de la mitad de todos los fallecimientos en California.

Pero aun conociendo las cifras de muerte, las familias latinas tienen los menores porcentajes de vacunación para sus hijos menores de 17 años, a diferencia de otras razas.

Dos varones superaron sus propios miedos infundados

En el caso de los adultos jóvenes de 18 a 49 años, los latinos están ligeramente arriba de los afroamericanos (64% contra 61%), pero muy por debajo de asiáticos y anglosajones, en cuanto a los porcentajes de vacunación.

“Yo estaba decidido a no vacunarme; tardé en creer que la vacuna era para resistir la enfermedad”, dijo Bernardino Gabriel Martinez, originario de Magdalena Teitipac, Oaxaca. “Pero hablando con un doctor, me dijo que no había porque tener miedo”.

“Yo pensaba que la vacuna me causaría retraso mental”, apuntó Jorge Gabriel Ignacio Martinez, paisano de Bernardino. “También llegué a creer que si me vacunaba iba a quedar estéril”.

Esas ideas falsas sobre la vacuna las obtuvieron Facebook, Twitter, Instagram o TikTok.

Y aunque entre los mayores de 50 a 64 años, los números de vacunación son similares para todos en la actualidad, en esta categoría, los latinos han puesto la mayor cuota de muertos: 11,121 o 57.% del total.

Lo mismo sucede con personas mayores de 65 años: ya son 14,160 los decesos entre latinos (44%) por 11,146 de anglosajones (11,146). Solamente las personas anglosajonas mayores de 80 años sobrepasan en el número de fallecidos a los latinos (16,7908 contra 10,275).

Llamado a comunidades de alto riesgo

A nivel nacional, se estrenaron anuncios que promocionan las vacunas contra Covid-19 que van dirigidos a comunidades que han tenido una aceptación lenta de las vacunas actualizadas.

“No te pierdas el juego. Juntos sí podemos”, es el mensaje en español, dirigido a los latinos, particularmente ahora que se aproxima la Copa Mundial de la FIFA en Qatar 2022.

“Los nuevos anuncios envían un mensaje urgente a las comunidades con alto riesgo de enfermarse gravemente por Covid-19 de que la vacuna actualizada es la mejor herramienta que tenemos contra la hospitalización y la muerte”, ha dicho Sarah Lovenheim, subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS).

A ello, el doctor Ilan Shapiro, director médico de Educación para la Salud y Bienestar en Altamed, consideró que, los mitos y mentiras no han acabado, “porque desgraciadamente se tardó mucho tiempo en crear los mensajes para concientizar a las personas de la necesidad de vacunarse y de entablar comunicación directa con la comunidad”.

“Todos ya sabemos que las personas no vacunadas tienen entre cuatro y cinco veces más probabilidades de ser hospitalizadas y quizás morir, y ya sabemos también que los miedos a efectos secundarios y que las vacunas se crearon con demasiada rapidez tampoco fueron ciertos, así que solamente se tiene que tomar en cuenta que las vacunas actualizadas hacen la gran diferencia, entre vivir o morir”



El experto en salud pública expresó que su preocupación más grande en el invierno que se avecina son los niños y las personas con problemas de salud crónicos.

“Ya hemos tenido suficientes problemas con el Covid-19 y es tiempo de que compartamos la realidad de que tenemos vacunas y que sepamos que tener la vacuna es la única forma en que podemos detener la pandemia…Así de simple”.