VIDEO: Aleida Núñez revela que un ex novio se tatuó su nombre y sus labios en sus partes íntimas

Los tatuajes por amor cada vez son más comunes gracias a la euforia que desató la española Belinda con sus famosas parejas.

La ex pareja de Christian Nodal los ha enamorado a tal grado que ya son tres de sus ex novios que se han tatuado algo en honor al gran amor que le han tenido a la rubia.

Sin embargo, no es la única famosa que ha logrado que un hombre lleva tatuado su nombre en el cuerpo. Ante esto, Aleida Núñez recientemente compartió con los medios de comunicación que un exnovio se tatuó su nombre y los labios de esta sensual actriz en sus partes íntimas.

Luego de saber que un hombre se tatuó en su honor, los reporteros tenían muchas dudas sobre cómo es que lograron que los labios de la actriz quedarán plasmados en la piel de quien fuera novio de Aleida.

De acuerdo con Aleida Núñez su exnovio le dijo que se tatuaría sus labios luego de haber pasado una noche romántica y aunque en un principio ésta no creyó que su entonces pareja no lo haría, pero finalmente cumplió su promesa y su nombre y labios quedaron plasmados en la zona íntima de su novio.

“Eso fue en una noche romántica me dijo ‘yo me voy a tatuar tus labios’, y yo pensé que estaba bromeando, pero no, sí se lo hizo”

ALEIDA NÚÑEZ