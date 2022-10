Aleida Núñez modela ajustado vestido que resalta sus impresionantes curvas

Aleida Núñez está a punto de regresar a los escenarios musicales con un importante proyecto y lo dio a conocer con un sexy video en el que expuso su curvilínea silueta mientras lleva puesto un vestido ultra ajustado.

La bella actriz originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, acaba de terminar su exitosa participación en la telenovela de TelevisaUnivisión ‘Corazón Guerrero’, desde entonces ha viajado junto a su novio y recientemente con su pequeño hijo, con quien visitó un parque de diversiones en Los Ángeles, California, lugar en el que también se lució con un short y top que resaltaron su deslumbrante figura.

Sin embargo, este martes 4 de octubre sorprendió al anunciar que se unirá al elenco de ‘GranDiosas El Musical’, en donde compartirá escenarios con contras figuras de la música como Laura Flores y Paty Manterola.

Por supuesto, la también cantante no dejó pasar la oportunidad y se mostró completamente emocionada de presentar uno de los nuevos proyectos en los que participará, pero fiel a su estilo, hizo el anuncio a través de su perfil oficial de Instagram en donde presumió su escultural silueta con un vestido completamente ceñido.

“¡Mi nuevo proyecto! Grandiosas El Musical, estreno 27 de octubre. Gracias mi querido amigo y productor Hugo Mejuto por hacerme parte de este gran proyecto”, escribió al pie del video en el que se mostró de lo más sensual mientras modela ante la cámara.

Y es que, si de lucir su despampanante figura se trata, la también modelo sabe cómo acaparar todas las miradas, pues en prácticamente cualquier oportunidad que tiene aprovecha para lucirse con alguna prenda ajustada.

Así fue como sucedió durante su visita Miami, Florida, en donde aprovechó la invitación para participar en el programa ‘¡Siéntese quien pueda!’ de Univision y se lució con otra llamativa prenda color naranja con algunos detalles rosa neón.

Mientras que, por la noche, deslumbró con su belleza enfundada en un minivestido plateado que dejó ver sus estilizadas piernas mientras enamora a la cámara, imagen que provocó una lluvia de halagos por parte de sus fieles admiradores, quienes no dejaron de mencionar lo espectacular que luce con todo tipo de ropa. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

También te puede interesar:

–De escotes peligrosos a microbikinis: las 5 veces que Aleida Núñez paralizó Instagram con sus candentes modelitos

–Aleida Núñez expone sus estilizadas piernas y por primera vez presume a su “sugar daddy”

–Aleida Núñez pasea por Los Ángeles con ajustado conjunto de short y top rosados