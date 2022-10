Aleida Núñez expone sus estilizadas piernas y por primera vez presume a su “sugar daddy”

Aleida Núñez atrajo todas las miradas con una fotografía en la que presumió sus estilizadas piernas y para acabar con las especulaciones, de una vez por todas presumió a su “sugar daddy” por quien continuamente le preguntan.

La bella actriz y cantante mexicana se ha visto envuelta en la polémica desde que destapó su romance con un empresario millonario originario de Texas, con quien se le vio disfrutando un lujoso viaje por Medio Oriente y hasta recibió costosos regalos. Aunque todo se trató de una fugaz relación, poco tiempo después la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, confirmó que se está dando una nueva oportunidad en el amor, esta vez con un joven actor que aseguran es unos cuantos años menor que ella y de nacionalidad francesa, por lo que incluso ya lo ha presumido a través de las redes sociales.

Pero durante una reciente fotografía publicada a través de su perfil oficial de Instagram, Aleida Núñez revivió las especulaciones en torno a sus relaciones amorosas, en las que ha confesado que llegó a recibir propuestas para tener un “sugar daddy“, por lo que haciendo uso de su sentido del humor finalmente lo presentó.

Y no, en esta ocasión no se trata de ningún hombre, sino que utilizando una playera con un personaje de caricatura en la que se lee la leyenda “sugar daddy”, la famosa no dudó en burlarse de sus detractores y de paso confirmó que pronto sorprenderá con nuevos proyectos.

“Preparando sorpresas musicales. Aquí con mi sugar para los que estaban con la preocupación de conocerlo“, escribió junto a la seductora fotografía.

Y es que, fiel a su estilo, la estrella de teatro y televisión volvió a derrochar sensualidad luciendo dicha prenda mientras deja ver sus estilizadas piernas, parte de su escultural figura que llama la atención en cada show en que se presenta.

Pero la deslumbrante belleza de Aleida Núñez no se limita a sus tornadas piernas ya que también se ha convertido en toda una experta a la hora de presumir sus curvas de infarto, tal como sucedió durante la celebración de los 50 años de trayectoria del diseñador Mitzy, evento realizado en Los Ángeles, California, en el que se lució con un elegante vestido en color dorado y de escote profundo que, como ya es costumbre, resaltó su curvilínea silueta.

