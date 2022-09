Aleida Núñez recuerda cuando le dio una cachetada a un fan por tocarla en una parte íntima

Aleida Núñez habló del día que le dio una cachetada a un fan que le tocó una parte íntima poco antes de subir al escenario, actitud que reprueba y recuerda como una de las peores experiencias en su carrera.

La actriz y cantante jalisciense está acostumbrada a llamar la atención gracias a la exuberante silueta que posee, y aunque durante sus presentaciones musicales siempre ha contado con el apoyo de sus fans, también ha vivido experiencias desagradables tal como recientemente le sucedió a la cantante Alejandra Guzmán, quien fue sorprendida por una fan que subió al escenario para tocar su cuerpo de firma inapropiada.

Al respecto, la también modelo recordó el día en que fue víctima de un comportamiento desagradable de un admirador, quien tocó una parte íntima poco antes de subir al escenario, acontecimiento que recuerda como algo muy vergonzoso y que hasta la fecha le sigue provocando impotencia.

“Lo que me pasó es que antes de subir al escenario llevaba una minifalda y obviamente había personal de seguridad por parte del municipio y todo, pero de repente la gente se escapa, se mete y no sé cómo lo hacen. Iba subiendo y sentí cómo me metieron un dedo por atrás, horrible. Fue una sensación de impotencia, de coraje”, explicó.

Precisó que fue poco antes de la pandemia en uno de sus espectáculos que se caracterizan por ser muy sensual, pero sin llegar a ser ofensivo, a lo que incluso va toda la familia para disfrutarlo, cantar y bailar con ella, tal como el que realizó hace un par de semanas en Tabasco.

Tras ser víctima de tremenda falta de respeto no lo pensó más y su primera reacción fue darle tremenda cachetada al hombre que la tocó.

“Obviamente lo primero que hice fue voltear, la verdad mi reacción fue inmediata y sí le di una cachetada al tipo porque imagínate se me hizo una falta de respeto profunda porque finalmente yo no estaba agrediendo a nadie, estaba haciendo mi trabajo de subirme al escenario a una presentación”, reiteró.

Es por ello que nuevamente expresó su apoyo a la rockera, pues es importante destacar que no estaba haciendo nada malo y únicamente se encontraba trabajando. No obstante, también dijo estar agradecida por el cariño que constantemente le entregan sus fans, pero definitivamente es una actitud que reprueba completamente.

