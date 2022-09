Aleida Núñez posa de espaldas para mostrar su voluptuosa retaguardia con micro falda de pedrería

Aleida Núñez dejó muy poco a la imaginación de sus fanáticos con una de las recientes fotografías que compartió en sus redes sociales, donde presumió su voluptuosa retaguardia con un revelador traje de pedrería blanca.

Aunque saltó a la fama como actriz, Aleida Núñez también se ha convertido en toda una experta en llamar la atención por posar con reveladoras prendas que resaltan sus despampanantes curvas, en especial tras su debut en una página de contenido exclusivo en la que comparte imágenes subidas de tono. No obstante, la también cantante ha recurrido a su perfil oficial de Instagram para compartir breves adelantos de lo que sus fieles admiradores podrán disfrutar si se suscriben a la página aleidavip.com, donde posa con atrevidos vestuarios.

Así fue como recientemente compartió una acalorada postal en la que dio la espalda a la cámara para lucir su torneada retaguardia con un sexy conjunto de falda en forma de triángulo y top confeccionados con perlas y unidas tan solo por diminutas cadenas doradas. Prendas que dejaron muy poco a la imaginación.

“Esos besos que se quedan tatuados…“, escribió la famosa al pie de la sensual imagen que obtuvo el reconocimiento de casi 80 mil fanáticos, quienes la calificaron con un “me gusta”.

Pero el derroche de sensualidad y belleza también ha quedado expuesto por medio de las historias de la misma red social, en donde Aleida Núñez ha compartido breves videos en los que aparece luciendo al máximo sus curvas. Como ejemplo de ello se encuentra aquel en el que modeló un body rojo de escote por debajo de la cintura y que fue retomado en otras redes sociales como Twitter. Aleida Núñez sorprendió a sus fans con este video con ofertón incluido pic.twitter.com/tYUvlRSdtM— Lo + viral (@VideosVirales69) September 6, 2022

Cabe destacar que la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, ha logrado el reconocimiento de su público no solo gracias a su talento, pues también es gracias a su indiscutible belleza que se caracteriza. Pero sin duda, es un gran acierto en su carrera saber combinar ambas virtudes que explota en cada presentación.

Y es que no solo ha dado muestra de su voz, sino que aparece sobre el escenario con seductores bodys que dejan a la vista su silueta, llegando a lucir espectacular. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

