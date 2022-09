Aleida Núñez se graba desde el gimnasio mientras se ejercita con ajustados leggins rojos

Aleida Núñez deslumbró a sus seguidores de Instagram con un video en el que se grabó mientras se ejercita en el gimnasio, donde se lució con apretados leggins rojos.

La belleza y curvilínea silueta de la actriz mexicana continúa llamando la atención dentro de las redes sociales, donde disfruta compartir detalles de los proyectos en los que participa, viajes que realiza y la disciplina que mantiene desde hace varios años que le ha dejado como resultado un cuerpazo digno de admirarse.

Es por lo anterior que no se cansa de exponer que una de las actividades más importantes en su día a día son las exigentes rutinas de ejercicio, por lo que inclusive ha compartido algunos videos desde el gimnasio mientras se ejercita.

Fue así como hace unos días compartió a través de las historias de su perfil oficial de Instagram una breve grabación en la que se dejó ver mientras entrena. Aunque el video solo permaneció en línea durante 24 horas fue retomado por otras redes sociales, en donde lució su escultural silueta con un ajustado conjunto deportivo rojo.

Aleida Núñez paralizó Instagram con este sensual video desde el gimnasio pic.twitter.com/97NLUn0zrQ — Lo + viral (@VideosVirales69) August 31, 2022

Pero esta no ha sido la única ocasión en que la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, logra enamorar a sus fieles admiradores, ya que también se ha dejado ver mientras realiza ejercicios para fortalecer su abdomen y piernas con ayuda de pesas que, según declaró hace unos días para Grupo Reforma, es parte importante de sus rutinas ya que le ayudan para hacer crecer los músculos de zonas específicas del cuerpo.

En esta ocasión, la actriz de la telenovela de TelevisaUnivisión ‘Corazón Guerrero’ apareció con leggins y top en color rosa, prendas completamente ceñidas con las que volvió a deslumbrar y provocaron una lluvia de halagos.

“Elegir buenos hábitos“, escribió como descripción al video que fue reproducido más de 25 mil veces.

Pero Aleida Núñez no solo se ha dado a conocer por los sensuales videos desde el gimnasio, ya que también se unió a la lista de famosas que comparte imágenes a través de las plataformas de contenido exclusivo, en la que deleita a su público vistiendo diminutas prendas. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

