Aleida Núñez posa frente al espejo con mini vestido blanco que casi enseña algo más que sus piernas

Aleida Núñez presumió sus curvas de infarto con una fotografía en la que aparece posando frente al espejo mientras viste un mini vestido que estuvo a punto de mostrar algo más que sus piernas.

Aunque es conocida por su trabajo como actriz y cantante una de las facetas que más seguidores le ha dejado en redes sociales a la bella Aleida Núñez es la de modelo, en donde cautiva posando con todo tipo de prendas, desde las más básicas como ajustados jeans, atrevidos conjuntos deportivos con los que se ejercita, prendas de lencería o inclusive bikinis que exponen su curvilínea silueta.

Sin embargo, una de las prendas que sigue luciendo de forma espectacular son los vestidos y en especial aquellos que apenas cubren lo indispensable y dejan a la vista de millones de seguidores la belleza de sus curvas.

Fue así como recurrió nuevamente a su perfil oficial de Instagram para compartir con cerca de 4 millones de seguidores una instantánea en la que posó frente a un espejo mientras se maquilla, pero que también mostró su torneada retaguardia al quedar de espaldas a la cámara.

El efecto logrado fue aplaudido por más de 94 mil seguidores que otorgaron un corazón rojo, así como más de mil comentarios en los que una vez más confirmaron por qué es una de las celebridades consentidas de la red social.

A pesar de que este tipo de publicaciones le han dado el reconocimiento del público, la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, también se ha convertido en favorita gracias a sus presentaciones musicales, en las que sube la temperatura desde el escenario y deleitar con diminutos vestuarios que muestran sus curvas de infarto.

Ejemplo de ello fue el show que ofreció en el palenque de Tezuitlán, Puebla, en México, donde bailó con un body amarillo que resaltó su piel bronceada y que, según sus admiradores, la hizo lucir como toda una diosa.

Además, la estrella de la telenovela de TelevisaUnivision ‘Corazón Guerrero’ expuso un breve video más en el que apareció agitando sus caderas con un conjunto rosado de flecos que resaltó su exuberante figura. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

