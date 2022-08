Aleida Núñez se ejercita con ajustado conjunto deportivo blanco y revela su secreto para tener curvas de infarto

Aleida Núñez no se cansa de causar revuelo en redes sociales con sus atrevidas poses y reveladoras prendas que usa, por lo que una vez más apareció posando mientras se ejercita con ajustado conjunto deportivo que la hizo merecedora a una lluvia de halagos.

Además de ser conocida por su trabajo como actriz y cantante, la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, también ha destacado como empresaria y modelo, siendo esta última una de las actividades que más disfruta a través de sus redes sociales donde continuamente consiente la pupila de millones de fanáticos posando con atrevidas prendas que dejan en evidencia su curvilínea figura.

Así fue como en una de sus más recientes publicaciones de Instagram enamoró a casi 4 millones y de seguidores, a quienes demostró que hacer ejercicio es parte de su vida diaria y que le deja grandes recompensas como lo es una figura de envidia.

Y es que, vistiendo un revelador conjunto deportivo color blanco provocó todo tipo de reacciones mientras muestra sus habilidades para mantenerse sobre de manos como parte de sus ya famosas posturas de yoga que en más de una ocasión han sido aplaudidas y que acompaña con un pensamiento de serenidad.

“Vivir en armonía con el universo es vivir lleno de alegría, amor y abundancia”, se lee en la descripción de la imagen que se repitieron elogios como “Hermosa”, “Espectacular” y “Preciosa”.

Y esque, según lo reveló durante una reciente entrevista con Grupo Reforma, la curvilínea silueta que posee se debe a que desde los 16 años de edad comenzó su disciplina con el ejercicio y la vida saludable, por lo que ya es parte de su vida.

No es ningún secreto que disfruta la práctica del yoga, actividad que promueve a través de la misma red social con atrevidas posturas que también permite a sus fanáticos admirar su deslumbrante belleza pues incluso se deja ver utilizando diminutos bikinis que dejan muy poco a la imaginación.

Además de una alimentación saludable y beber mucha agua, Aleida confesó qué las sentadillas son solo algunos ejercicios son los que realiza, además de levantar pesas para lo cual acude al gimnasio.

“Yo siempre he hecho pesas, a mucha gente le dan miedo las pesas porque dicen: ‘Ay se me va hacer cuerpo de luchadora’, pero realmente no. Obviamente sin tanto peso para no dañar y provocar lesiones. Las pesas son muy buenas, son las que más te ayudan a crecer el músculo, la pierna, los glúteos específicamente”, señaló.

Por supuesto, lo anterior ha sido confirmado en más de una ocasión, pues destaca que toda su vida ha hecho pesas, pues esos glúteos no se ganaron en días y es un efecto que se logró con un trabajo en el gimnasio de años. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

