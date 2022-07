Aleida Núñez presume un atrevido escote posando desde París, a donde viajó con su nuevo novio

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Tras una exitosa participación en la telenovela de TelevisaUnivision ‘Corazón Guerrero’, la actriz mexicana Aleida Núñez se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones por Europa, por lo que no dudó en compartir con sus seguidores de Instagram lo bien que la está pasando, eso sí, sin perder el toque de sensualidad que la caracteriza.

La también cantante recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir una fotografía en la que apareció posando con un sexy atuendo deportivo color negro en el que su revelado escote acaparó las miradas.

La postal en la que confirmó que se encuentra en París, Francia, fue del agrado de miles de fanáticos que de inmediato la calificaron con un corazón rojo en señal de aprobación, así como una lluvia de mensajes en los que aseguraron luce como una verdadera obra de arte terrenal.

Previo a la publicación de dicha postal, la exuberante estrella de televisión reveló ante diversos medios de comunicación que se iría de viaje con su nuevo y misterioso novio, de quien ha preferido mantener su identidad bajo absoluta discreción.

“Ahorita un poquito de vacaciones, poquito porque después regreso porque tengo muchas fechas, presentaciones cantando. No les puedo decir a dónde, pero sí les puedo decir que con mi amor“, dijo.

En aquella ocasión, reveló que se trata del mismo galán que había platicado hace unos meses, con quien se encuentra viviendo una excelente etapa.

“Estamos contentos y vamos a pasar unos días juntos aprovechando que ya terminé las grabaciones y va a ser un viaje hermoso seguramente”, mencionó la estrella de televisión que acostumbra llamar la atención en las redes sociales con sus acalorados destapes en los que aparece luciendo al máximo su belleza.

Asimismo, descartó que vaya a presentar públicamente a su pareja sentimental, pues prefiere que todo ocurra en su momento y con forme vaya madurando su relación, pero por ahora destacó que está “contenta que es lo importante”.

Aleida, quien también se ha unido a la lista de famosas que comparte candentes fotografías a través de su página de contenido exclusivo, reveló sus deseos de mantener una relación estable con su misterioso galán, a quien conoció gracias a un amigo en común que los presentó, por lo que después empezaron a tratarse y descubrieron que tienen bastantes cosas en común y se llevan increíble, además de que la trata como una verdadera reina. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

“Me encanta que me traten muy bien, yo decidí en mi vida después de ese acontecimiento que tuve alguna vez con una pareja que no quiero relaciones toxicas, enfermizas y tampoco con patanes. Merezco que me traten como reina igual yo los trato súper bien”, explicó al periodista Eden Dorantes.

Finalmente, la sensual modelo originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, confesó que le ha tocado sufrir en otras relaciones, como la vez que tuvo que recurrir a terapias con un psicólogo y hasta sexólogo para tratar de salvar su matrimonio.

