Aleida Núñez muestra sus torneadas piernas y escote con mini vestido de lentejuelas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Aleida Núñez está acostumbrada a causar revuelo a través de las redes sociales, en donde nuevamente derrochó belleza y sensualidad posando con un micro vestido de lentejuelas que consintió la pupila de miles de fanáticos.

La originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, inició su carrera en la televisión mexicana hace más de 20 años, tiempo en el que ha participado en varias telenovelas y series; sin embargo, ha sido gracias a su impactante belleza que también ha logrado destacar dentro de las redes sociales, en donde continuamente comparte detalles de sus proyectos profesionales, pero también ha utilizado sus galerías para compartir candentes imágenes que se ha convertido en favoritas del público ya que en ellas luce su belleza con ajustadas y diminutas prendas que arrancan suspiros al por mayor.

Y para iniciar la semana con toda la actitud, la bella actriz recurrió a su perfil oficial de Instagram para compartir una serie de arriesgadas imágenes en las que apareció posando con un sexy micro vestido de lentejuelas, con el que sus curvas arrancaron suspiros a miles de seguidores.

La publicación que en unas cuantas horas robó miradas, más de 11 mil corazones rojos y una lluvia de halagadores mensajes, comprobó por qué es una de las celebridades favoritas sobre los escenarios, pero también dentro de esta famosa red social en la que está a punto de llegar a 4 millones de seguidores.

Y como el desfile de diminutos vestidos parece no tener fin, semanas antes enamoró con un revelador video con el que promocionó su página de contenido exclusivo, en donde apareció en medio de un bosque luciendo un conjunto de lencería, prendas que robaron nuevamente la atención de más de 80 mil fieles admiradores, ante quienes lució sus voluptuosas curvas. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Y es que, desde que se unió a la lista de famosas que presume su belleza dentro de las páginas de contenido exclusivo, los seductores destapes se han incrementado, muestra de ello fue la serie de postales en las que modeló un set de prendas íntimas en tonos pastel, con las que su belleza fue expuesta al máximo. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

También te podría interesar:

–Aleida Núñez expone su torneada figura y estilizadas piernas con body rosa

–Aleida Núñez se luce con diminuto vestido rosado que expuso al máximo sus piernas y silueta

–Aleida Núñez luce sus torneadas piernas mientras baila con body azul para celebrar el Día del Padre