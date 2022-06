Aleida Núñez se luce con diminuto vestido rosado que expuso al máximo sus piernas y silueta

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aleida Núñez sigue desatando todo tipo de reacciones dentro de las redes sociales, donde comparte imágenes subidas de tono y que la han llevado a colocarse como una de las famosas consentidas. Así fue como nuevamente publicó una serie de atrevidas fotografías en las que apareció posando con un revelador vestido que dejó a la vista sus curvas de infarto.

La belleza de la actriz y cantante mexicana sigue llamando la atención no solo por su trabajo en la pantalla chica o sobre los escenarios en los que se presenta con shows musicales, sino que también ha logrado cautivar a millones de seguidores de Instagram, ante quienes modela diminutas y ajustadas prendas que dejan a la vista su estilizada silueta y carismática personalidad.

Lo anterior fue confirmado por cerca de 4 millones de seguidores con quienes nuevamente compartió una serie de sensuales fotografías en las que apareció modelando de frente y perfil a la cámara un diminuto vestido rosado que, además de exponer al máximo la belleza de sus estilizadas piernas, cautivó por mostrarse en seductores posados.

La colección de postales perfectas para este verano fue acompañada con una invitación especial para sus admiradores, a quienes pidió suscribirse a su página de contenido exclusivo aleidavi.com, en la que, al igual que otras famosas, está decidida a consentir la pupila de los más exigentes con imágenes atrevidas.

Aunque su carrera también se ha visto envuelta en la polémica, la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, prefiere que sea su trabajo el que hable por ella, por lo que también ha utilizado este perfil social para compartir detalles de los proyectos en los que participa. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Fue así como, posando desde el camerino de Televisa mientras espera su turno para grabar las escenas de la telenovela ‘Corazón Guerrero’, Aleida volvió a sorprender posando frente a un espejo con un diminuto vestido color vino que dejó a la vista es estilizada silueta, en donde también dejó ver a detalle su sonrisa y otro seductor ángulo de sus piernas.

“Las mujeres conocemos nuestra verdadera historia y eso es lo que cuenta“, escribió como descripción a las reveladoras tomas en las que estuvo a punto de mostrar un poco más. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

