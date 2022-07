Aleida Núñez exhibe cómo se ejercita en el gimnasio mientras luce su figura con ajustados leggins

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aleida Núñez es reconocida por su trabajo como actriz, pero gracias a su exuberante belleza también se ha logrado colocar como una de las famosas consentidas dentro de las redes sociales por compartir atrevidas fotografías en las que aparece luciendo diminutas y ajustadas prendas.

Sin embargo, la también cantante sabe llamar la atención desde el gimnasio mientras se ejercita para obtener un cuerpazo de infarto. Y fue precisamente a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde compartió una sexy fotografía en la que presumió su habilidad para mantenerse en una complicada postura parada de manos.

Al igual que otras ocasiones, se dejó ver utilizando un ajustado conjunto deportivo rosado que resaltó su torneada silueta frente a un espejo. La imagen fue acompañada con una frase para motivar a sus fieles admiradores: “Lo que importa no es lo que pasa, sino como lo afrontas”.

Y aunque en esta ocasión se mostró con una posición de relajación, días antes recurrió a las historias para compartir un video en el que reveló que se encontraba en medio de un entrenamiento de glúteos, por lo que también apareció luciendo un ajustado conjunto deportivo que miles de fanáticos agradecieron y que ha sido reproducido en otras redes sociales. Aleida Núñez muestra los resultados de su rutina para glúteos… pic.twitter.com/w3Td9JSNoG— Lo + viral (@VideosVirales69) June 29, 2022

Pero la modelo de 41 años también ha revelado que una de las disciplinas que más disfruta es el yoga, por lo que semanas atrás prendió fuego al mostrar una compleja postura en la que, utilizando un diminuto bikini amarillo, dio muestra de la elasticidad que ha trabajado a lo largo de varios años y que le ha dejado excelentes resultados a nivel físico y espiritual. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Pero no siempre utiliza sus rede sociales para presumir su belleza, ya que la estrella de televisión también utilizó este mismo perfil para compartir cómo fue su último día de grabaciones en la telenovela ‘Corazón Guerrero‘ en la que da vida al personaje de Selena, historia que protagoniza Alejandra Espinoza y que actualmente se transmite en México por TelevisaUnivisión.

En una serie de videos, Aleida se despidió del elenco con el que convivió a lo largo de varios meses, asegurando se despide de ellos, pero se los lleva para siempre en el corazón. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

