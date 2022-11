Joven mexicana muere al arrojarse de un taxi porque el conductor no la dejaba bajar

México se ha convertido en un país inseguro para las mujeres, pues diariamente se cometen al menos 10 feminicidios, pero las muertes de algunas también se dan por la desesperación que sienten al verse en peligro e intentan poner a salvo su vida.

Tal es el caso de Lidia Gabriela, una joven de 23 años que el pasado 1 de noviembre tomó un taxi en la Ciudad de México, pero al ver que el conductor no la dejaba bajar, se arrojó del vehículo en movimiento, recibiendo un golpe mortal.

La joven abordó el taxi para reunirse con su novio, y al llegar al sitio en el que debía bajar, el conductor no la dejó y aceleró, tomando los carriles centrales de una transitada avenida, lo que provocó su desesperación. De acuerdo a testigos, Lidia Gabriela sacó la mitad de su cuerpo por la ventana y comenzó a gritar pidiendo ayuda. A diferencia de otros casos, las personas que transitaban no fueron indiferentes e intentaron ayudarla, pero no pudieron.

Al ver su vida e integridad en peligro, con cientos de historias como antecedentes, tomó una drástica decisión: se arrojó del auto en movimiento. Al caer se golpeó la cabeza contra el pavimento y murió casi de forma instantánea debido al impacto, según lo relatado en redes sociales por su hermano Diego Maldonado.

Leer el caso de #LidiaGabriela me partió el alma, la chica tomó un taxi, el taxista no la dejaba bajarse y pidió ayuda, en un intento por salvar su vida se aventó del vehículo en movimiento y falleció 🥺💔 pic.twitter.com/t8xwn5vD1r — P A U 💜💚 (@MissPaus) November 3, 2022

Su novio, Alexis, fue el último en tener contacto con ella, según relató a la periodista Azucena Uriesti. Lidia le mandó un mensaje diciéndole que el taxista le estaba cobrando más por el viaje, la llevó por otro rumbo y no la dejaba bajar. Alexis rastreó el celular de la joven y vio que estaba en un punto fijo, por lo que le pidió a su padre ir a averiguar lo que ocurría. Acompañado de su madre hicieron el terrible hallazgo: su hija muerta en el pavimento.

Investigación oficial

Los primeros reportes indican que una fémina había muerto atropellada afuera de una estación del Metro en la alcaldía Iztapalapa, después se informó que la joven se arrojó de un taxi, por lo que se inició una carpeta de investigación por feminicidio.

Se informó que se revisarán las cámaras de videovigilancia para identificar el auto en el que viajaba la joven y así poder dar con el conductor responsable.

En redes sociales se viralizó el hashtag #JusticiaParaLidia en el que se exige que la muerte de la joven no quede impune. En las publicaciones, la familia y amistades de Gabriela piden ayuda para recopilar toda la evidencia que les permita dar con el paradero del chofer del taxi. Personas de la sociedad civil han reiterado su apoyo en mensajes, quienes también se sumaron a la exigencia de justicia.

