Los 10 mejores consejos para comprar en el Black Friday de 2022

Sigue los consejos de CR para obtener las mejores ofertas ahora y durante la temporada festiva

By James K. Willcox, Samantha B. Gordon

Algunos de nosotros esperamos todo el año la temporada del Black Friday, llenos de esperanza de conseguir el mejor precio en un nuevo televisor, un altavoz inteligente, una impresora u otro dispositivo de alta tecnología. Y no es para menos, ya que es el momento en el que solemos ver algunos de los mayores descuentos del año en prácticamente todo.

Este año, el panorama de la temporada del Black Friday está cambiando de nuevo. A medida que aumenta la preocupación por la inflación, la National Retail Federation (Federación Nacional de Minoristas) ha informado de que los consumidores han empezado a comprar para las fiestas antes que nunca, en un esfuerzo por encontrar ahorros y evitar posibles subidas de precios causadas por la inflación. Los minoristas se han puesto en marcha para satisfacer estas necesidades, comenzando con las ofertas a principios de octubre. Y las rebajas continuarán a lo largo de noviembre y hasta diciembre.

Un informe sobre las tendencias de las compras navideñas elaborado por Adobe predice que los descuentos que se ofrecen este año alcanzarán máximos históricos. Y aunque ahora hay muchas rebajas, las mejores ofertas se verán entre el día de Thanksgiving y el Cyber Monday. Adobe sugiere que Thanksgiving será el día para comprar la mayoría de los productos electrónicos, pero que el Black Friday ofrecerá los precios más bajos de los televisores. Si buscas juguetes, espera al sábado. En ropa y artículos deportivos, los mejores precios podrán encontrarse el domingo, y se espera que las computadoras portátiles sean una ganga el Cyber Monday.

No importa si compras las rebajas ahora o si esperas al día de Thanksgiving y al Black Friday, muchas de esas ofertas que se disfrazan de fantásticas ofertas no son siempre tan buenas como parecen, y es fácil dejarse engañar si no tienes cuidado.

Pero no te preocupes, Consumer Reports ha estado rastreando las ofertas del Black Friday durante años y conocemos todos los trucos. Nuestros 10 mejores consejos de compras para el Black Friday te ayudarán a encontrar las mejores ofertas y a reducir al mínimo la frustración y el gasto excesivo.

Los últimos 3 consejos de la lista a continuación son especialmente para los televisores, ya que siempre son los artículos con más demanda en esta época del año.

1. Comienza pronto. Las rebajas ya han comenzado, lo que significa que no hay que esperar al fin de semana del Black Friday para encontrar descuentos. Los comercios están ofreciendo ofertas en artículos de prácticamente todas las categorías, y muchos tienen políticas de reembolso y devolución para la temporada festiva que incluyen reembolsos parciales por artículos que salen a la venta por menos precio más adelante en la temporada. Target, por ejemplo, ofrece ajustes de precio para todo lo que se compre en sus tiendas o en línea entre el 6 de octubre y el 24 de diciembre. Si ves que el precio ha bajado, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente y te devolverán la diferencia. Sólo tienes que guardar tus recibos y ser proactivo al respecto.

2. Evita las ofertas en las tiendas y compra en línea. Aunque muchas ofertas estarán disponibles en persona y en línea, es posible que tengas más suerte y más opciones comprando desde tu teléfono o tu computadora. En los últimos años, hemos visto que los minoristas ofrecen más promociones en Internet que en las tiendas.

También hemos visto que hay más tiendas que permanecen cerradas el día de Thanksgiving, lo que incentiva aún más a los compradores a recurrir a sus competidores en línea para encontrar ofertas durante la temporada festiva.

3. Utiliza sitios web y aplicaciones. Para juzgar qué tan buenas son realmente las ofertas en tiempos de crisis, debes realizar un seguimiento de los precios previos al Black Friday. Lo mismo ocurre con el Cyber Monday, que ahora se convierte en una semana de ofertas especiales en línea. Pero no tienes que ir de minorista en minorista para comparar precios. En el sitio web de Consumer Reports se detallan los precios actuales en varios puntos de venta para los productos en nuestras calificaciones. También puedes probar Google Shopping, PriceGrabber, y Shopzilla. Cuando estés en una tienda, las aplicaciones para teléfonos inteligentes como BuyVia, Shopkick, ShopSavvy y Shopular te permiten escanear códigos de barras o códigos QR para comparar precios, obtener descuentos y acumular cupones.

En la actualidad hay docenas de sitios web que publican anuncios filtrados -y autorizados- del Black Friday. Con frecuencia revisamos estos sitios: BestBlackFriday.com, DealNews, TheBlackFriday.com, Deals Plus/BlackFriday.fm, y GottaDeal. Regístrate para recibir las notificaciones de ofertas, que normalmente puedes filtrar por categoría de producto.

Los minoristas como Amazon, Best Buy, Target y Walmart también tienen sus propias aplicaciones de compras. La aplicación móvil de Amazon, por ejemplo, te permite usar la cámara de un teléfono inteligente para escanear productos y comparar el precio cuando estás en una tienda. (Cuando hayas terminado de tachar todo de tu lista de la temporada festiva, elimina las aplicaciones que no usas para proteger tu privacidad y seguridad.)

Pero la comparación directa de precios puede ser realmente difícil en el período previo al Black Friday. Las mejores ofertas a menudo incluyen modelos que no están disponibles en otras tiendas o que no se encuentran en ningún otro lugar a principios de año. Aquí hay dos consejos rápidos:

• Las extensiones del navegador pueden ayudar. Estos son pequeños fragmentos de software que puedes agregar a navegadores web como Chrome y Firefox para personalizar tu experiencia de navegación. Por ejemplo, CamelCamelCamel y Honey son herramientas que te mostrarán historiales de precios y alertas de precios o cupones mientras compras en línea.

• Para ser un comprador conocedor de la web, agrega artículos a tu carrito de compras si tienen un precio que te guste, para que puedas encontrarlos rápidamente de nuevo y estar listo para ordenar. Luego, visita los sitios web de otros minoristas para ver si el precio es realmente especial. Sin embargo, poner un artículo en tu carrito no lo reserva; debes realizar tu pedido y obtener una confirmación de que se ha recibido.

4. Únete a un programa de fidelización. Los programas de fidelización de las tiendas a menudo otorgan a los miembros acceso anticipado a cupones, ventas y promociones, y luego les permiten ganar recompensas por lo que compran. Así que regístrate para recibir las alertas de compras del Black Friday. En algunos casos, incluso puedes averiguar si los productos que deseas están en stock o si son elegibles para comprar en línea y recogerlos en una tienda, lo que puede ahorrarte dinero en el envío.

5. Socializa. Los feeds de Facebook, Instagram y Twitter de tus minoristas favoritos son una excelente manera de conocer ofertas y promociones exclusivas. Los minoristas a menudo dan recompensa a los clientes que les guste o los sigan con notificaciones especiales sobre los descuentos e incentivos del Black Friday. Y, por supuesto, los mensajes de texto, los tweets y las publicaciones en las redes sociales también son una manera fácil de compartir información de compras del Black Friday con tus amigos.

6. Crea un presupuesto y ajústate a él. Sí, esto suena sencillo. Pero las rebajas del Black Friday, especialmente las promociones especiales disponibles en cantidades limitadas, están diseñadas en parte para que vayas a la tienda o al sitio en Internet y que el minorista pueda venderte cosas que no tenías la intención de comprar. Es muy fácil quedar atrapado en la emoción y gastar de más. Decídete de antemano cuánto quieres que cuesten tus compras del Black Friday y haz todo lo posible para resistirte a las compras impulsivas, especialmente si no estás seguro de qué tan buena es la oferta.

Con el cambio a la compra en línea, muchos de nosotros usaremos tarjetas de crédito para pagar las compras. Un beneficio es que muchas tarjetas duplicarán la garantía del fabricante. Pero ten cuidado con las promociones sin intereses que ofrecen las tarjetas de crédito de las tiendas. Están bien si eres lo suficientemente disciplinado como para pagar el saldo antes de que finalice el período promocional, pero si no lo haces, te quedarás atascado pagando intereses sobre el monto total de la compra, incluso si has pagado gran parte del saldo.

7. Consulta todas las políticas de la tienda con anticipación. Siempre es bueno conocer las políticas de devolución y ajuste de precios de una tienda. Los analistas esperan que haya más minoristas que igualen los precios de las ofertas específicas este año. Casi todos los minoristas importantes tienen algún tipo de política de igualación de precios y la han ido ampliando casi todos los años.

Sin embargo, algunas tiendas suspenden sus garantías de igualación de precios en ciertos artículos durante el fin de semana del Black Friday, así que lee la letra pequeña. Verifica las políticas de devolución y cambio para las ventas del Black Friday para asegurarte de que la tienda no te cobre una tarifa de reposición por cualquier artículo que devuelvas.

Consejos solo para compradores de televisores

Los televisores merecen una atención especial porque mucha gente busca ofertas en esta época del año. Aquí hay 3 consejos de compras del Black Friday para cualquiera que busque un televisor nuevo.

8. Espera al Black Friday para comprar. Este año, como en años anteriores, se esperan los mayores descuentos en televisores durante el Black Friday. El informe de tendencias de Adobe prevé descuentos de hasta el 19% de media, lo que supone un aumento respecto al 11% del año pasado. Así que se perfila como un gran año para actualizar tu televisor.

9. Considera un modelo de televisión “derivado”. A partir de este mes, comenzarás a ver televisores a bajo precio hechos específicamente para el Black Friday. Algunos están disponibles solo en un único minorista. Estos modelos se denominan “derivados” porque son derivados de los modelos convencionales; solo tienen diferentes números de modelo y tal vez características reducidas, como menos entradas HDMI o un control remoto más simple.

Nosotros no probamos todos los modelos derivados, pero traemos algunos de ellos al laboratorio. A menudo encontramos algunos televisores derivados de las principales marcas que se desempeñaron bien en las pruebas de CR, a pesar de tener un precio de entre $100 y $150 menos.

Sin embargo, no todos los televisores presentados en esta época del año son secundarios [derivados], de verdad. Por lo tanto, puede ser difícil juzgar la calidad de los equipos recién introducidos y también es difícil comparar los precios. Consumer Reports te informará sobre estos equipos tan promocionados a medida que salgan al mercado y te ayudará a elegir las mejores ofertas.

10. Ten cuidado con el equipo más barato. Las ofertas especiales de precios muy bajos atraen a la gente creyendo que van a ahorrar, pero los dispositivos, a menudo de marcas menos conocidas, no siempre valen la pena.

“Siempre conviene recordarle a la gente que los productos del Black Friday suelen ser de tecnología más antigua o están diseñados específicamente para ser vendidos a un precio especial de Black Friday, y pueden no ser exactamente lo que el consumidor elegiría”, nos dijo el año pasado Stephen Baker, vicepresidente de análisis de la industria en la empresa de investigación de mercados NPD Group.

Ten en cuenta que usarás tu nuevo televisor durante varios años. Si no estás satisfecho con las funciones o la calidad de la imagen, es posible que te arrepientas de no haber gastado los $50 a $100 adicionales para obtener algo mejor.

Esos televisores que han perdido su popularidad también suelen estar al precio más bajo. Un minorista tal vez tenga la posibilidad de ofrecerte un mejor descuento en un modelo superior o destacado, y no deberías dudar en negociar un mejor precio, independientemente de la época del año.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.