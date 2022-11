Santiago Baños revela parte de la planificación deportiva de Club América al hablar sobre el futuro de varios jugadores

Santiago Baños, presidente del Club América, se sinceró en una reciente entrevista sobre la planificación deportiva de las Águilas de cara al futuro y habló sobre posibles salidas y llegadas para el próximo certamen. En una entrevista con el medio Marca Claro, el dirigente del conjunto azulcrema declaró tras la estrepitosa caída de los conducidos por Fernando Tano Ortiz en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX que ganó Toluca y donde América parecía estar destinado a conseguir el título 14.

Baños fue sincero con respecto a varios asuntos y ofreció un balance del futuro de figuras como Layún, Damm, Roger, Valdéz y Ochoa.

Sobre las negociaciones con el portero del América indicó que existen negociaciones, pero no es un asunto cerrado. “No hay nada definido. Hemos avanzado en el tema de la negociación, hay detalles por definir y hasta que no esté firmado no se puede dar nada por hecho. Tenemos que esperar algún tiempo para ver cómo termina este tema. Ellos quieren cierto tiempo, nosotros ofrecemos otro y es cosa de ponerse de acuerdo”.

El presidente americanista reconoció que Jürgen Damm, Bruno Valdéz y Roger Martínez no tienen ofertas para salir. “En el caso específico de ellos, ambos tienen ya la oferta del club. Esperemos tener noticias a la brevedad. La idea es que continúen con nosotros y que puedan seguir aportando dentro y fuera de la cancha”.

“Ojalá podamos tener noticias de su renovación y puedan presentarse a la pretemporada. Con Roger Martínez y Bruno Valdéz es diferente porque son jugadores que tienen seis meses más de contrato y todavía no se definen, al día de hoy no tenemos una oferta por ellos esperaremos a ver si llega algo o cumplen su contrato seis meses más”, dijo.

Nuevos fichajes

Baños no negó las últimas informaciones que destacan un arribo del central Israel Reyes (Puebla) y del centrocampista uruguayo Fernando Gorriarán (Santos Laguna) al América. “Sí, hemos avanzado. No me gusta hablar mucho de los refuerzos porque luego se entorpecen las negociaciones y se vuelve más complicado, pero sí.

“Específicamente estamos buscando dos posiciones. Esperemos que en un par de semanas podamos anunciar al primer refuerzo y un poco más adelante al segundo. Posteriormente, veremos cómo vamos con el tema de las salidas porque es una pausa muy larga y hay que esperar algún tiempo para definir el plantel que peleará a partir de enero”, declaró.

Las Águilas del América fueron el mejor equipo de la fase regular del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX rompiendo varios récords y propinando algunas goleadas. Esto no fue suficiente y en las semifinales no pudieron ante los Diablos Rojos de Toluca.

Te puede interesar:

·Se mueven en el mercado las Águilas del América y Pedro Aquino podría ser el primero en salir de Coapa

·Reporte: Tigres estaría dispuesto a pagarle a Chivas $10 millones de dólares para arrebatarle a Alexis Vega

·Raúl Jiménez dejó abierta la posibilidad de no participar en Qatar 2022 con la selección mexicana

**