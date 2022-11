¿Estamos en peligro? Descubren el hoyo negro más cercano a la Tierra

Astronomers using the @GeminiObs North telescope, operated by @NSF’s @NOIRLabAstro have discovered the closest-known black hole to Earth 🌎 https://t.co/LYgqWPUuSK

Credit: @GeminiObs/NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine/M. Zamani pic.twitter.com/TWdRkVbjfv