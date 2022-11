Ana Bárbara modela un body negro de látex con profundo escote

Entre las estrellas invitadas a la entrega de Premios de la Radio destacó Ana Bárbara, quien sorprendió al público con un sexy atuendo compuesto por botas altas y un body negro de látex con un escote que llegaba hasta la cintura, revelando que no llevaba sostén. En un video que compartió en sus historias de Instagram la cantante aparece alistándose para salir a escena, mientras dice: “Ya casi listos, pedazos de mi alma y de mi vida, esto es parte del look, todavía falta enseñarles más, digo, más del look, ¿ok? Porque ya más no se puede”.

A sus 51 años la reina grupera tiene una figura espectacular y lo dejó ver en su actuación, donde acompañada de su grupo de bailarines interpretó algunos de sus éxitos, entre los que no podía faltar “Bandido”, causando el furor del público asistente.

Tanto para el soundcheck del evento como para la alfombra roja Ana Bárbara optó por el color negro en sus outfits (un vestido con brillos y un conjunto plastificado). Ella también publicó en esa red social una serie de fotos que la muestran acompañada de estrellas como Becky G, Vicente Fernández Jr. y Paquita la del Barrio. View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic) View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic) View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic)

