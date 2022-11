Lejos del retiro: Carlos Vela se enfoca en el futuro con LAFC en la MLS

LAFC quedó campeón por primera vez en la Major League Soccer, algo que le entregó también el primer titulo a Carlos Vela en Estados Unidos. Sin embargo, el jugador que celebró su agónica victoria en Los Ángeles ante Philadelphia Union en penales luego de empatar 3-3, habló sobre el futuro que le espera dentro del cuadro de Los Ángeles.

Para esto, Carlos Vela dejó saber que no estará pensado en el retiro, de hecho, explicó como desea tener más títulos con la institución angelina, aunque antes de intentar cumplir este nuevo objetivo en su carrera profesional dio a conocer que estará de vacaciones.

“Quiero seguir aquí, disfrutar y seguir ganando. Cuando ganas un trofeo quieres más. Quizá sea egoísta pero quiero más y así me siento ahora. Quiero descansar un poco, pero quiero regresar y hacerlo mejor porque esto es especial, es el primero (título con clubes), pero puedes ganar más. Puedes decir ‘ya me puedo retirar’, pero porqué no pensar en uno o dos más y luego irse, así que me quedan algunos años”, señaló en conferencia de prensa el jugador nacido en Cancún.

¿Cuáles son los campeonatos que tendrá que disputar Carlos Vela con LAFC el próximo año?

Como es de esperarse, Carlos Vela estará en la próxima temporada de la Major League Soccer, al igual que la Copa de Estados Unidos, pero esto no es todo, pues el delantero mexicano también estará en dos competencias más con el cuadro angelino, y que según sus palabras, buscará ganar para así agrandar su legado en Estados Unidos y en el LAFC.

Las cuales son, la Concachampions, torneo internacional al cual clasificó luego de quedarse con el Supporters’ Shield. De forma conjunta, el otro torneo que disputará Carlos Vela es Leagues Cup, junto a LAFC, competencia en la cual cuadros mexicanos y estadounidenses se enfrentan para saber cual de ellos saldrán campeón.

También te puede interesar

-Cuáles equipos de México y Estados Unidos estarán en la Liga de Campeones de Concacaf 2023

–Equipo de la Liga MX felicita a Justin Verlander por ser el campeón de la Serie Mundial de la MLB con Astros de Houston

–Adiós a la Liga MX: Club América ve como la MLS busca uno de sus jugadores para la próxima temporada