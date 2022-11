Selena Gomez dice que Taylor Swift es su única amiga en Hollywood

Selena Gomez ha hecho muchas confesiones en su reciente documental “My mind & me” de AppleTV+, pero ahora se sinceró con otro medio para dar a conocer que la cantante Taylor Swift (a quien conoció hace más de quince años) es su única amiga en Hollywood, y que ambas se felicitan por sus logros profesionales.

En una entrevista para el más reciente número de la revista Rolling Stone Gomez ahondó en el tema, declarando que no es fácil encontrar a alguien en quién confiar dentro del mundo del entretenimiento: “Nunca encajé con un grupo cool de chicas que eran celebridades. Mi única amiga real en la industria realmente es Taylor [Swift], así que recuerdo sentir que no pertenecía. Sentía la presencia de todos a mi alrededor viviendo vidas plenas. Tenía esta posición y estaba muy feliz, pero… ¿lo estaba? ¿Me hacen feliz estas cosas materialistas? Simplemente no me gustaba quién era, porque no sabía quién era”.

Selena calificó a Taylor como la persona con más influencia artística en ella, “no porque sea mi amiga, sino porque ha sido una artista que puede hacer la transición a tantos géneros diferentes y es capaz de hacerlo sin problemas, y eso lo admiro mucho. Eso es muy raro. Me encanta su proceso y admiro todo el trabajo que ha hecho. Ella definitivamente me inspiró”.

Un día después de que se dieran a conocer estas declaraciones de Selena Gomez Francia Raísa -la actriz que le donó un riñón en 2017- escribió la palabra “interesante” como comentario a un post de Instagram del medio E! News en el que se mencionaba la cita de la cantante acerca de Swift. Según fans de la ex estrella de Disney, Raísa borró posteriormente su mensaje.

