Aaron Carter acusó a su hermana Leslie de haberlo violado por 3 años

El hermano de la estrella de los Backstreet Boys Nick Carter, Aaron Carter, fue encontrado sin vida en su casa en Lancaster. La causa de la muerte aún está en investigación. Sin embargo, muchos detalles del pasado del también cantante han salido a la luz, como el día que Aaron acusó a su hermana Leslie de haberlo violado.

Leslie Carter died at 25 & Aaron Carter at 34, both siblings, both died from drug overdose. pic.twitter.com/Q0nUpNvClC— Salihu Umar (@Necessary_Cho) November 6, 2022

En el 2019 Aaron Carter pasaba por una crisis personal y de adicciones cuando tomó su cuenta de Twitter y comenzó a hacer denuncias. Casi todas hacia su familia en especial a su hermano Nick Carter y a su hermana Leslie. Misma que falleció de una sobredosis de medicamentos en el 2012. Aaron dijo que fue violado por la misma durante 3 años. View this post on Instagram A post shared by TMZ (@tmz_tv)

“Mi hermana me violó desde la edad de los 10 hasta los 13 cuando no estaba con sus medicamentos; y yo fui abusado, no solo sexualmente por ella, sino por dos de mis bailarines de respaldo cuando tenía 8 años. Y mi hermano abusó de mí toda la vida”, escribió Aaron Carter 3 años antes de su muerte. My sister Leslie suffered from bipolar and took lithium to treat it. She never liked the way it made her feel and when she was off of it she did things that she never meant to do I truly believe that. I was 10 years old….— AARON CARTER (@aaroncarter) September 19, 2019

En ese momento el ex integrante de Backstreet Boys y otra hermana, quien es la gemela de Aaron Carter, Angel Carter, solicitaron una orden de alejamiento para Aaron. Nick dijo que su hermano menor había amenazado con hacerle daño a él y su esposa embarazada. I will ABSOLUTELY shut down all #Cyberbullies I HAVE FREEDOM OF SPEECH. I’m not sending terroristic threats. Why didn’t angel and nick call the cops on me right away verses waiting almost three months if ehatbtheyre saying is all true? I want to kill my sister in law & nothing? https://t.co/MgXRZvg6bE— AARON CARTER (@aaroncarter) September 19, 2019

Justo cuando hizo la denuncia pública (más no legal) del supuesto abuso sexual por parte de Leslie, también señaló a Nick de haber abusado de niñas de la familia y de otras mientras tuvo sus años dorados en los Backstreet Boys. De inmediato, varios fans de la banda se le fueron encima en las redes sociales a Aaron. Leslie Carter who passed away 10 years ago and now just heard about #AaronCarter tragic news. #GoneTooSoon #RIP Leslie and Aaron pic.twitter.com/bvRkfxWomh— Nickie Dip (@nickie_84) November 5, 2022

Meses después dijo que se había iniciado en la industria porno, de la cual no se le conoció una importante participación. También entabló una relación con Melanie Martin y tuvo un hijo de nombre James. A las pocas semanas del nacimiento del mismo, la pareja se separó y entabló una batalla en redes sociales también por supuestos abusos y agresiones. View this post on Instagram A post shared by Aaron Carter Support Fan Page (@aaroncarterpics)

La vida de Aaron Carter estuvo marcada por enfermedades mentales y adicciones. Mismas que fueron atendidas en su momento logrando así mejoría temporal del artista. Sin embargo, a la edad de 34 años, la vida de AAron se apagó al igual que su hermana Leslie. 🦁🙏🏼 pic.twitter.com/kqhE6OrYXK— AARON CARTER (@aaroncarter) November 4, 2022

Sus familiares y amigos han dejado cientos de mensajes conmovidos por la muerte de Aaron y recordando los buenos momentos que vivieron a su lado en vida.

Sigue leyendo:

Nick Carter escribe un mensaje dedicado a su fallecido hermano Aaron

Aaron Carter se separa a pocos días de haber nacido su hijo por: “Una traición”

Aaron Carter acusa a su Nick, de los Backstreet Boys, de agredir sexualmente a múltiples mujeres

Internan de urgencia a Aaron Carter en un hospital de Florida