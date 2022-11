Afición revienta a Dani Alves por aparecer en la convocatoria de Brasil para Qatar 2022: “lleva años de vacaciones y sólo come tacos en México”

¡Vaya que la convocatoria de Tite desató la polémica! Y es que el DT brasileño dio a conocer este lunes la convocatoria de los jugadores que llevará al Mundial de Qatar 2022 y uno en especial causó mucha controversia: Dani Alves.

El lateral derecho que juega en la Liga MX con Pumas desde hace unos meses fue objeto de numerosas críticas, donde los fans de la verdeamarela cuestionaron duramente la decisión del entrenador, ya que consideran que no tiene el nivel suficiente para representar a Brasil y que pudieron ir otros jugadores en su lugar.

“¡Tenemos jugadores en todos los clubes importantes del mundo y me quieren decir que Dani Alves es lo mejor! Esto es una burla, por no decir una mierda“, expresó un aficionado sobre los comentarios de Instagram donde la Canarinha publicó su convocatoria.

Pero los ataques no solo fueron para el jugador, sino que también le tocaron a Pumas y a la Liga MX, donde se desempeña el futbolista de 39 años.

“Alguien tendría que rendir explicaciones. ¿Cómo es que un futbolista brasileño que se fue a México y que su equipo es de los últimos tiene cabida en una lista del Mundial? Ya tuvo sus momentos, ya fue a Mundiales y nunca ayudó, con él no se fue campeón”, expresó otro.

“Un futbolista que lleva años de vacaciones, que ahora solo come tacos en México y es mundialista otra vez, nunca trascendió“, se leía en otro comentario.

“¿Dani Alves al Mundial? ¿Es decisión de dedo, amistades o por dinero?”, cuestionó uno más.

“Dani Alves en el Mundial, ahora sí tendríamos que salir a protestar a las calles”, manifestó otro. “Ver a Dani Alves es un insulto para los laterales que se esforzaron todo el año, ridículo“, escribió uno más. View this post on Instagram A post shared by Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

A Dani Alves nada le asegura la titularidad

Pese al descontento de la hinchada, nada ni nadie garantiza que Alves juegue, ya que tiene gran competencia en su posición, puesto que peleará por el puesto contra Danilo, el lateral derecho de la Juventus, quien no tiene un palmarés tan impresionante como el que juega en México, pero tiene 8 años menos y cuenta con una vasta experiencia en grandes clubes del mundo, como el Santos de Brasil, el Porto, el Real Madrid y el Manchester City, además de la Juve.

