Captan en video momento que agreden con lata de cerveza al senador Ted Cruz durante desfile de los Astros

HOUSTON – El senador republicano de Texas, Ted Cruz, quien radica en Houston fue el blanco de un hombre que le lanzó una lata de cerveza durante el desfile de los Astros de Houston este lunes.

El incidente quedó captado en video.

Cruz estuvo participando en el evento y durante el recorrido fue agredido mientras que viajaba en la parte trasera de un Humvee. El incidente ocurrió cerca de la tienda de licores Specs ubicada en la intersección McIhenny y Smith.

Según la Policía de Houston, el proyectil golpeó al funcionario entre el pecho y el cuello, pero no requirió de atención médica por lo que el desfile siguió su recorrido de manera normal.

Se informó que el sospechoso de 33 años de quien no se ha revelado la identidad, fue detenido en un área cercana luego de haber sido señalado por testigos que lo vieron lanzar la lata de cerveza. La policía le entabló cargos de agresión agravada.

As always I'm thankful for the Houston Police and Capitol Police for their quick action.



I’m also thankful that the clown who threw his White Claw had a noodle for an arm. https://t.co/CRSfNHckA2 — Ted Cruz (@tedcruz) November 7, 2022

En su cuenta de Twitter Cruz mencionó el incidente y le agradeció a la Policía por la “rápida acción”, también se burló del sospechoso diciendo que tenía un brazo débil. HPD made one arrest during today’s victory parade. A male, 33, threw a beer can at U.S. Senator Ted Cruz as the Senator was on a float in the 2400 block of Smith St. The beer can struck the Senator in the chest/neck area. The Senator did not require medical attention.

1/2— Houston Police (@houstonpolice) November 7, 2022

El senador fue abucheado en varios puntos de la ruta del desfile que recorrió 1.7 millas por las calles del centro. Se calcula que hubo más de un millón de personas en el evento.

