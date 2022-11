El día que Magic Johnson le anunció al mundo que tenía VIH positivo

El 7 de noviembre de 1991, la leyenda del baloncesto Earvin “Magic” Johnson sorprendió al mundo al anunciar su repentino retiro de Los Angeles Lakers, luego de dar positivo por VIH, el virus que causa el SIDA.

En ese momento, muchos estadounidenses veían el SIDA únicamente como una enfermedad de hombres blancos homosexuales.

Johnson, quien es afroamericano y se identifica como heterosexual, fue una de las primeras estrellas del deporte en hacer público su estatus de VIH positivo.

“Dios mío, Magic va a morir”, fue lo primero que pensó su íntimo amigo y ex rival de los Boston Celtics Larry Bird, según cuenta en el libro “When the Game was ours”, que ambos escribieron conjuntamente.

Durante la conferencia de prensa en la que anunció su diagnóstico, Johnson dijo que voluntariamente se convertiría en portavoz y modelo del virus. “Quiero que los jóvenes se den cuenta de que pueden practicar sexo seguro. A veces eres un poco ingenuo al respecto y piensas que nunca te puede pasar”, dijo. “Crees que solo le puede pasar a otras personas. Pero ha sucedido y voy a lidiar con eso. Mi vida continuará”.

Magic Johnson de Los Angeles Lakers anuncia en conferencias de prensa su retiro después de ser diagnosticado como VIH positivo. (Stephen Dunn/Getty Images)

Reverenciado como uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, Johnson pasó toda su carrera de 13 temporadas en la NBA con los Lakers, ayudándolos a ganar cinco campeonatos en la década de 1980.

El armador de 6’9 ″, nativo de Lansing, Michigan, era famoso por sus extraordinarias habilidades de pase, sonrisa contagiosa y amor por el juego. En 1981, firmó un contrato de 25 años con los Lakers por 25 millones de dólares, uno de los primeros contratos exagerados de la NBA.

Johnson, tres veces “Jugador más valioso” de la NBA y 12 veces miembro del equipo All-Star, no colgó por completo sus zapatos de baloncesto después de anunciar su retiro en 1991.

Fue votado como el jugador más valioso del All-Star de la NBA de 1992, Star Game y jugó en el “Dream Team” olímpico (junto a Michael Jordan, Larry Bird y Patrick Ewing) que ganó el oro para Estados Unidos en Barcelona ese verano.

Regresó brevemente a los Lakers para la temporada 1993-94 como entrenador en jefe e hizo un breve regreso como jugador en ese equipo durante la temporada 1995-96.

Hoy en día, Johnson es un destacado portavoz de la concienciación sobre el SIDA y un exitoso hombre de negocios, que gana millones de una variedad de empresas, incluidos cines y restaurantes.

Sirve como ejemplo de cómo una variedad de tratamientos farmacológicos han transformado el SIDA de una sentencia de muerte en una condición manejable para muchas personas en los EE.UU. y en todo el mundo.

