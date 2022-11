En topless y en tanga Anitta presume su figura usando unas botas muy largas

Anitta siempre sorprende con sus sexys atuendos, y ahora ha obtenido más de un millón de likes en Instagram por su más reciente publicación: se trata de una foto en la que aparece en topless y recostada en una silla. Ella usa una tanga negra y unas botas calcetín tan largas que casi parecen leggings; el mensaje que escribió junto a la imagen fue: “Siempre lista”.

A la reguetonera brasileña le encanta el color negro, y acudió a la entrega de los premios otorgados por la estación de radio Los 40 luciendo un vestido largo con escote hasta la cintura, que complementó con un cinturón ancho. Ella fue ganadora en la categoría de Mejor Artista o Grupo.

Han sido semanas de mucha actividad para Anitta, ya que hace algunos días acudió a una ceremonia organizada por el Wall Street Journal en la que se le entregó un reconocimiento como Innovadora Musical. Ella lució espectacular en un traje cuyo saco abierto dejó ver su sostén negro, y posó para las cámaras junto con su amigo J Balvin, quien le entregó el premio. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

