LAFC de Carlos Vela y el resto de la MLS conocen sus rivales en la Concachampions League

La Concacaf realizó el sorteo oficial de la edición 2023 de la competencia internacional de clubes insignia de la Confederación, la Liga cual lleva como nombre la liga de Campeones Concacaf Scotiabank (SCCL).

La SCCL 2023, que precede a un nuevo y emocionante ecosistema de clubes de Concacaf que se lanzará en 2023-24, está constituida por la participación de 16 clubes de ocho Asociaciones Miembro de Concacaf, en donde la Major League Soccer y la Liga MX están como los favoritos.

La competencia está programada para comenzar la segunda semana de marzo y concluir con una final de vuelta, el domingo, 4 de junio de 2023, siendo así casi tres meses de fútbol intenso en donde diferentes equipos buscarán darlo todo para quedar campeón.

En el evento realizado para televisión fue conducido por Ramsés Sandoval, presentador deportivo de TUDN e incluyó la participación del Secretario General de Concacaf, Philippe Moggio, el Director de Competencias de Concacaf, Carlos Fernández, el Capitán del Seattle Sounders FC, Nicolás Lodeiro, y los ex jugadores estrellas de la región, Rodney Wallace y Damián Alvarez.

Luego del sorteo, vimos como los equipos de la MLS, en donde está LAFC, tendrán duelos importantes como el cuadro angelino que jugará ante LD Alajuelense de Costa Rica; Orlando City ante Tigre UANL de México, Philadelphia Union ante Alianza FC de El Salvador y Auston ante Violette de Haití.

Sortero completo de la Concacachampions

Emparejamiento #1: Austin FC (USA) vs Violette AC (HAI)

Emparejamiento #2: Club Leon (MEX) vs Tauro FC (PAN)

Emparejamiento #3: Orlando City SC (USA) vs Tigres UANL (MEX)

Emparejamiento #4: CF Pachuca (MEX) vs Motagua FC (HON)

Emparejamiento #5: Vancouver Whitecaps FC (CAN) vs RCD España (HON)

Emparejamiento #6: Los Angeles FC (USA) vs LD Alajuelense (CRC)

Emparejamiento #7: Atlas FC (MEX) vs CD Olimpia (HON)

Emparejamiento #8: Philadelphia Union (USA) vs Alianza FC (SLV)

These are the #SCCL23 Official Draw results! ⚽ ¡Estos son los resultados del Sorteo Oficial de la SCCL 2023! pic.twitter.com/1laCLDvsLn— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) November 8, 2022

