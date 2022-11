Llaman a no olvidar firmar la papeleta electoral para que su vote cuente

Lo primero que deben hacer los votantes después de llenar su boleta electoral, es firmarla y ponerla a tiempo en el correo, pero además se han entrenado a los trabajadores electorales para garantizar que el proceso de elecciones intermedias de este martes 8 de noviembre sea seguro.

Durante la videoconferencia: “Verificación de la elección: ¿Pueden los votantes estar seguros de que sus votos serán contados en 2022?“, organizada por Ethnic Media Services, Derek Tisler, abogado del Brennan Center for Law & Justice y la secretaria de estado de California, Shirley Weber hablaron del proceso de conteo y certificación de votos; y las medidas para evitar la intimidación de los votantes.

La secretaria Weber dijo que cualquiera que sea la manera de votar, ya sea por buzón o en las urnas están comprometidos a que cada voto cuente en California.

“Queremos asegurarnos que sepan que simplemente con firmar su boleta electoral, aseguran que su voto cuente. Es muy importante la firma porque hemos tenido muchas discusiones sobre boletas rechazadas o que se toma más tiempo verificar y encontrar al votante para que vaya y la firme”.

También dijo que es fundamental regresar la boleta antes del 8 de noviembre o ese día de la elección para asegurar de nuevo que su voto cuente.

“Si lo vas a regresar por correo, deben asegurarse que sea sellado para las 8 de la noche del día de la elección, y no se puede confiar en que tu voto va a contar con solo dejarlo en un buzón de correo porque lo van a recibir hasta el día siguiente, y será rechazado”.

Para ayudarte a saber dónde está tu boleta, en California se creó el sitio Where is my ballot para el que necesitas firmar y al hacerlo, te informarán sobre el seguimiento de tu papeleta electoral.

“Yo deposité mi boleta en la biblioteca el otro día, y recibí un aviso 24 horas después en el que me decían que la habían recibido y contado”.

Precisó que la manera de asegurar que el voto cuente es firmar el sobre con la papeleta, llevarlo a tiempo al correo, y no se necesita ponerle una estampilla.

“Cada californiano registrado para votar debió recibir una boleta electoral en su casa por correo. Si no fue así deben llamar al Registro de Votantes o a las líneas de información de Sacramento para ver qué pasó con su boleta”.

Por otra parte, dijo que los esfuerzos para anular las elecciones de 2020 a través de litigios y quejas en los dos últimos años, han fracasado porque no hay información y pruebas que sustenten los alegatos.

“Como resultado han sido anuladas por un juez, y no hay razón para creer que los casos futuros que se presenten en California tendrán éxito porque hemos hecho lo que hemos podido para que las elecciones sean seguras y no tenemos el nivel de amenazas hacia los votantes o trabajadores de elecciones que hemos visto en otros estados”.

Aún así puntualizó que han entrenado a los trabajadores electorales y de casillas para que se aseguren que los procesos sean seguros y cómo manejar un problema.

“Si todo esto falla, estamos preparados para llamar a las agencias de policía y asegurarnos que los trabajadores electorales, las casillas y votos estén seguros”.

Agregó que han trabajado con sus aliados estatales y federales para responder a cualquier problema que se presente.

La secretaria de estado recordó que en California todos pueden votar a menos que hayan sido condenados por un delito y se encuentren en una prisión estatal o federal.

“La gente en las cárceles y los ofensores pueden votar y los animamos a registrarse y votar”.

Precisó que han prerregistrado a los estudiantes de secundaria para que puedan votar cuando cumplan 18 años.

“Hemos ido a las escuelas a educarlos sobre su responsabilidad cívica para que voten cuando tengan la edad permitida para votar”.

Recalcó que el sistema electoral en California es justo y transparente.

“Les pedimos a los que están votando que pongan de su parte al verificar su estado de votación sobre todo si han cambiado de dirección o u otras cosas que podrían complicar que puedan votar este martes 8 de noviembre”.

Al 24 de octubre de 2022, había 21,940, 274 votantes registrados en California, lo que representa el 81,63 % de los californianos elegibles, dijo la secretaria Weber.

“Este es el porcentaje más alto de ciudadanos elegibles registrados para votar de cara a una elección de gobernador en los últimos 72 años”.

Indicó que el porcentaje de californianos elegibles que están registrados para votar aumentó del 78,16% al 81,63%.

Derek Tisler, abogado del programa de elecciones y gobierno del Brennan Center for Law & Justice, dijo que algunos votantes tendrán dudas de si sus votos serán contados y sobre el resultado final.

“A lo largo del país, los trabajadores electorales cuentan la boletas, las revisan y vuelven a revisar hasta estar seguros que han sido contadas e incluidas en el voto total”.

Destacó que los funcionarios electorales siempre dan prioridad a la precisión y la seguridad sobre la velocidad.

“Es por eso que, los resultados de las elecciones nunca son definitivos la noche de las elecciones. Lo que los votantes ven cuando miran la televisión en casa; o siguen en línea es una combinación de las boletas que se han contado y las proyecciones de los medios sobre quién es probable que tenga la mayor cantidad de votos, una vez que se haya contado cada boleta”.

Hizo ver que los estados no llegan a los resultados oficiales finales hasta días o incluso semanas después.

“Se necesita tiempo para verificar la elegibilidad de los votantes, contar cada boleta y confirmar que tiene los totales correctos. El objetivo nunca debe ser producir un resultado rápido sino contar cada voto correctamente”.

Recordó que el sistema electoral en Estados Unidos está muy descentralizado, lo que significa que no hay un sistema electoral sino 50 sistemas electorales diferentes.

“Incluso los condados dentro de un estado pueden tener distintos procedimientos operativos, pero los caminos que toman para producir resultados oficiales son generalmente los mismos, incluso si los detalles y los plazos varían”.