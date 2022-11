Nick Carter aparece en concierto de los Backstreet Boys un día después de confirmarse la muerte de Aaron Carter

Nick Carter se encuentra devastado tras la muerte de su hermano menor Aaron, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado sábado en la bañera de su casa en Lancaster, California. Los dos hombres mantenían una relación muy complicada desde hace años, pero en el comunicado que compartió poco después de conocerse la noticia, el componente de los Backstreet Boys aseguró que nunca había dejado de quererle por muchos desencuentros que hubieran tenido en público, ni siquiera cuando Aaron le acusó de haber abusado de él cuando era pequeño.

Nadie esperaba que Nick siguiera adelante con su agenda, y aun así este domingo quiso participar en el concierto que tenía programado desde hace meses en el O2 de Londres. Sus compañeros de banda se encargaron de apoyarle y fueron vistos abrazándole y manteniéndose muy pendientes de cómo se encontraba en todo momento.

Sin embargo, el artista no pudo contener la emoción cuando le tocó el turno de cantar uno de los versos de la canción ‘Show me the Meaning of Being Lonely’, que resultaba dolorosamente adecuada para describir la sensación de soledad que le embarga desde que supo que no volverá a ver a su hermano ni tendrán la oportunidad de reconciliarse. También rompió a llorar al final de ‘Incomplete’ y fue Kevin quien se encargó de dirigirse al público para hablar por fin de lo que todo el mundo tenía en mente.

“Esta noche tenemos el corazón encogido porque ayer perdimos a uno de los miembros de nuestra familia. Queríamos encontrar un momento en el espectáculo para recordarle. Él es una parte de nuestra familia y os damos las gracias por todo vuestro amor y apoyo”, le aseguró a los fans.