Presentan nuevo casco de realidad virtual que mata a usuario si muere en el juego al hacer explotar su cabeza

Palmer Luckey, contratista de defensa y padre de la realidad virtual moderna, afirma haber construido un casco de realidad virtual que, en caso de que el avatar de su portador muera en un juego, hace estallar la cabeza del usuario con “módulos de carga explosiva”.

El joven de 30 años, que vendió su empresa de RV Oculus a Facebook por $2,000 millones de dólares en 2014, allanando el camino para que la compañía pivotara hacia la tecnología y se renombrara como Meta, aseguró que el concepto “siempre le ha fascinado” y explicó en un blog que estaba a medio camino de completar su casco, al que ha llamado NerveGear.

If you die in the game, you die in real life if you wear the headset that Oculus founder Palmer Luckey created in honor of Sword Art Online. pic.twitter.com/maCFMroD5B

— IGN (@IGN) November 8, 2022