Los mejores lavavajillas de 2022

Los destacados de las pruebas de CR incluyen modelos de Bosch, Kenmore y otros

By Liam McCabe

La mayoría de los lavavajillas limpian bien, como descubrimos en nuestras exhaustivas pruebas de laboratorio de más de 65 modelos actuales (y cientos más en las últimas décadas). Sin embargo, los mejores modelos se destacan porque son silenciosos, secan bien los plásticos y tienen excelentes funciones de almacenamiento que hacen que sean fáciles de llenar. También son confiables, una cualidad que evaluamos mediante encuestas que realizamos a decenas de miles de miembros de Consumer Reports.

En nuestras calificaciones, encontrarás docenas de modelos de una gran cantidad de marcas, como Bosch (incluida la popular serie Bosch 300), Whirlpool, GE, LG, Samsung y Frigidaire. También probamos marcas boutique como Fisher & Paykel, marcas de tiendas como Ikea e Insignia y marcas nuevas como Thor y Kucht.

Los miembros de CR pueden seguir leyendo para ver las calificaciones y reseñas de media docena de lavavajillas de tamaño estándar (24 pulgadas de ancho) que obtuvieron algunas de las mejores calificaciones en las pruebas y encuestas de CR. Debido a que el puesto más alto de nuestras calificaciones lo presume un fabricante con problemas de suministro en este momento, destacamos algunos de otras marcas que tienen un desempeño sólido para considerar en su lugar.

Para ver aún más opciones, los miembros de CR también pueden explorar nuestras calificaciones completas de lavavajillas. En los puestos intermedios de nuestras calificaciones, hay máquinas decentes con puntajes generales similares, pero cada una tiene diferentes fortalezas y debilidades. Puedes seleccionar y elegir en función de lo que más te interese.

Cómo elegimos los mejores lavavajillas

Las personas priorizan diferentes características en un lavaplatos, incluido un tercer estante, un ciclo de lavado corto o una superficie resistente a las huellas dactilares. Mencionamos este tipo de opciones en cada página de los modelos de nuestras calificaciones completas de lavavajillas y proporcionamos los detalles que necesitas saber sobre ellos en nuestra guía de compra de lavavajillas. Sin embargo, hay algunos aspectos del rendimiento que todos pueden apreciar y que probamos de forma rigurosa en nuestros laboratorios. Estos incluyen:

Limpieza: los productos de mejor rendimiento pueden eliminar de manera confiable la suciedad con costras y almidón y producir excelentes resultados incluso con detergentes de bajo costo (o más ecológicos) o con agua dura, que tiende a reducir la capacidad de limpieza de un detergente. Ciertas funciones adicionales, como más brazos de lavado y zonas de lavado especiales que promocionan los fabricantes, pueden sugerir un mejor poder de limpieza, pero ese no es siempre el caso, como determinamos con nuestras pruebas de lavado.

Secado: en general, los evaluadores de CR descubrieron que los lavavajillas con ciclos de secado con calor (que básicamente evaporan la humedad de los platos) suelen hacer un mejor trabajo para dejar los platos completamente secos que los modelos que dependen del calor residual, pero no lo garantizan. Larry Ciufo, jefe de pruebas de lavavajillas de CR, también explicó que los lavavajillas que abren automáticamente la puerta al final de un ciclo para liberar vapor también tienden a ser efectivos.

Ruido: CR determinó en nuestras pruebas que ciertos modelos “silenciosos” en realidad tienen picos de volumen evidentes y discordantes de vez en cuando mientras están en funcionamiento, como el sonido de la puerta del detergente golpeando contra el interior o la agitación de una bomba de drenaje ruidosa. Nuestras calificaciones tienen en cuenta esos ruidos aleatorios. Cualquier ruido con una clasificación de 55 decibelios o más es obviamente elevado y puede convertirse en una molestia si, por ejemplo, tu habitación está al lado de la cocina.

Eficiencia: nuestras pruebas determinaron que los lavavajillas a menudo usan un poco más de agua y energía de lo que se anuncia, probablemente porque probamos cada lavavajillas en el ciclo de limpieza predeterminado, que no siempre es la configuración habitual. Sin embargo, la diferencia solo suma unos pocos dólares adicionales en el costo de los servicios públicos por año. Si la eficiencia y la sostenibilidad son muy importantes para ti, escoge un lavavajillas Green Choice de CR, que creemos que están entre los más eficientes. También tienen el menor impacto ambiental negativo en comparación con otros modelos del mercado.

¿Cuánto deberías gastar en un lavavajillas?

Los lavaplatos pueden costar tan solo $300 o más de $2,000. Esto es lo que nuestros evaluadores descubrieron en cada categoría.

Menos de $500: no quedan muchos de estos después del efecto de la inflación de 2 dígitos que hemos visto en los electrodomésticos en los últimos años. Los que todavía están disponibles suelen ser de plástico, que no resisten las manchas tan bien como los de acero inoxidable. Las pruebas de Consumer Reports también demostraron que estos lavavajillas son relativamente ruidosos.

Entre $500 y $1,000: muchos modelos en este rango de precios tienen nuestras calificaciones más altas por su rendimiento de limpieza y confiabilidad prevista, que son 2 factores que tenemos mucho en cuenta en nuestras calificaciones generales. También suelen tener al menos algunas características convenientes, como estantes ajustables, un tercer estante y un funcionamiento silencioso.

Más de $1,000: el estilo se vuelve más elegante y los lavavajillas vienen completos, por lo que no tienes que elegir entre características especiales ya que encontrarás la mayoría o todas en una sola opción.

Cómo Consumer Reports prueba los lavavajillas

Cuando un lavavajillas ingresa a los laboratorios de Consumer Reports, lo sometemos a pruebas rigurosas, al menos por 28 horas. Más de 65 modelos de lavaplatos pasaron por nuestros laboratorios, y evaluamos nuevas máquinas con regularidad.

Nuestros expertos evalúan qué tan bien cada modelo puede secar el plástico, lo cual es una tarea difícil para los lavavajillas modernos y de bajo consumo. Un panel de jueces también escucha un ciclo completo para identificar “cualquier ruido molesto”, como dice Ciufo.

Y, por supuesto, probamos la destreza de limpieza de cada modelo. Nuestros evaluadores aplican una cantidad consistente de goma de almidón a 10 placas de cerámica blanca. (La receta es un secreto, pero contiene cacao). Luego hornean cada placa hasta que se hagan costras, las cargan en el lavavajillas sin enjuagar previamente y ejecutan el ciclo de limpieza predeterminado. Luego, nuestro software de imágenes compara fotos de antes y después de cada placa para analizar con precisión cuánta suciedad queda pegada.

También incorporamos los comentarios de las decenas de miles de miembros de Consumer Reports que realizan nuestra encuesta anual sobre lavavajillas. Estos datos nos ayudan a predecir qué marcas podrían ser las más confiables y cuáles suelen hacer más felices a sus propietarios.

Los 6 mejores lavavajillas

Bosch 100 Series SHXM4AY55N

Bosch 800 Series SHPM78Z55N

Bosch 300 Series SHEM63W55N

Kenmore 14573

Ikea Essentiell (80.655.85)

Thor Kitchen HDW2401SS

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.