Rihanna luce su figura y hasta expone su retaguardia en atrevidos conjuntos de lencería

El gran regreso de Rihanna al mundo de la música no ha opacado el estreno de su nueva línea de lencería, y ella hizo uso de su cuenta de Instagram para publicar varias fotografías en las que modela muchos de los conjuntos y hasta luce su retaguardia al usar un corset de tiras; el mensaje que escribió junto a las imágenes (que en menos de una hora acumularon más de un millón de likes) fue: “Yo esperando por el volumen 4 para que todas ustedes puedan tener estas piezas”.

Con el “volumen 4” la cantante se refiere al esperado show en el que presentará esta colección, que se estrenará en Amazon Prime Video el 9 de noviembre y en el que aparecen invitados como Anitta, Maxwell, Don Toliver, Ángela Aguilar, Cara Delevingne y Burna Boy, entre otros. View this post on Instagram A post shared by SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty)

Además de que se presentará en el medio tiempo del Super Bowl en febrero de 2023 Rihanna ha regresado al mundo de la música con el sencillo “Lift me up”, tema principal de la película “Wakanda forever”. El video de la canción tiene en YouTube más de 30 millones de vistas, a tan sólo 10 días de haber sido estrenado.

