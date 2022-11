Biden celebra las elecciones: “Fue un buen día para Estados Unidos”

El presidente Joe Biden se dirigió al país la tarde de este miércoles para hablar de los comicios electorales que se llevaron a cabo el martes 8 de noviembre. El mandatario aseguró que fue un gran día para la democracia y que el pueblo estadounidense opinó dando su voto, así mismo aseguró que mucho se dijo de una “oleada roja”, la cual afirmó no ocurrió.

El presidente Biden agradeció a los estadounidenses por su entusiasmo de acudir a las urnas para emitir sus votos o enviarlos por correo, aunque afirmó que hasta el momento no hay resultados oficiales, dijo sentirse confiado de que conservaron escaños en el Congreso.

“Fue un gran día para la democracia y un gran día para el país. Nuestra democracia se ha visto a prueba en los últimos años, pero con su voto el pueblo estadounidense ha opinado y ha demostrado que la democracia es lo que somos, expresó Biden.

“Una oleada roja que no ocurrió”

“Vimos una elevada comparecencia de los votantes y los funcionarios electorales cumplieron con su función, al parecer sin interferencia significativa. Aun no conocemos todos los resultados, lo que si sabemos es que la prensa hablaba de una oleada roja, no ocurrió algunos se sorprenderán de mi optimismo inquebrantable, me he sentido bien, pero cada escaño que se pierde duele”, apuntó.

Joe Biden dijo sentirse animado porque los demócratas conservaron o ganaron escaños en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Representantes, que por cierto desde la noche de las elecciones los felicitó.

“Los demócratas tuvimos una gran noche, perdimos menos escaños en la Cámara de Representantes que en ningún otro mandato en 40 años y tuvimos el mejor desempeño con gobernadores desde 1986 y otra cosa que sabemos es que los votantes expresaron claramente sus preocupaciones”.

Se dirigió a los jóvenes quienes le causaron gran sorpresa por la gran participación que tuvieron en estas votaciones y en especial felicitó a uno de los legisladores más jóvenes que ocupará un lugar en el Congreso por parte de Florida.

“Quiero agradecer a los jóvenes de nuestro país, porque votaron en un número sin precedentes más que hace dos años. Han votado por el clima, la violencia armada, los derechos individuales y la deuda estudiantil”.

“Anoche hablé con Maxwell Frost un joven que ganó un escaño en el Congreso de EE.UU. y le dije que cuando yo fui elegido era la persona más joven. Él tiene un buen comienzo y estoy seguro que será una larga y distinguida carrera”, manifestó durante su discurso.

“Entiendo que hay frustración en la gente”

El primer mandatario de la nación reconoció que existe frustración entre la población por la serie de problemas que los afectan, pero aseguró que seguirá trabajando para solucionar todo, porque cuando llegó a la presidencia recibió un país con serias dificultades, pero afirmó que ya hecho marcha en algunos proyectos que seguro los podrán ver el próximo año.

“Entiendo que hay frustración en la gente entiendo que este país ha pasado por años difíciles. Cuando yo asumí el cargo herede una nación con una pandemia, una crisis económica y actuamos para vacunar al país, para estimular el crecimiento en el país, invertimos en la infraestructura; carreteras, puentes, autopistas, así como en el agua, internet, y esto se irá viendo con mayor claridad el año que viene, este trabajo está en marcha y me siento optimista sobre la percepción del público“, especificó.

Y continuó: “Estamos bajando los precios de la gasolina, enfrentando intereses especiales, bajando los precios de las medicinas y después de 20 meses de duro trabajo, la pandemia no controla nuestras vidas es una preocupación, pero no controla nuestras vidas”.

Joe Biden también señaló que aunque por el momento las personas no vean todos los avances en su vida cotidiana, les asegura que no faltará mucho para comiencen a disfrutar de los beneficios.

“Sé que es difícil para la gente ver ese progreso en su vida cotidiana y es difícil ver los resultados de medidas que hemos tomado en el curso de este tiempo, pero creo que estamos haciendo lo correcto para el país. Si ven las encuestas apoyan mi agenda económica”.

Antes de dar paso a las preguntas de la prensa que se dio cita en el salón donde se realizó el mensaje, Biden dijo que durante su gobierno se han aprobado 210 proyectos de ley con los que va a trabajar en conjunto con los republicanos que estén de acuerdo en trabajar por el país.

“Estoy preparado para trabajar con mis colegas republicanos”

Dejó en claro que no le dará la espalda a todos los proyectos a los que se ha comprometido, y además afirmó con voz severa que no aprobará nada que perjudique a los estadounidenses.

“La gente en todo el país ira viendo con mas claridad el efecto positivo en sus vidas. Al margen del resultado de estos comicios estoy preparado para trabajar con mis colegas republicanos y espero que también estén preparados para trabajar conmigo y mantengamos este frente bipartidista. Voy a invitar a los líderes de ambos partidos políticos para hablar en la Casa Blanca cómo podemos trabajar para el resto de este año y enfrentar las prioridades de EE.UU.”.

Advirtió que las diferencias políticas se hagan a un lado porque la prioridad es trabajar para fortalecer al país.

“En esta temporada electora lo ha dicho claramente, no quieren que sigamos enfrescados en una batalla política hay muchas cosas que están ocurriendo, tenemos muchas cosas por hacer, el futuro del país es sumamente prometedor para atraparnos en una contienda política constante. Tenemos que mirar hacia el futuro somos la unica nación del mundo que sale de todas las crisis fortalecida”. finalizó.