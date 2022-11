Britney Spears rechaza la idea de que se haga una película sobre su vida

Poco después de que Millie Bobby Brown expresara en el show de Drew Barrymore su deseo de estelarizar una cinta biográfica de Britney Spears, ésta publicó un largo mensaje en Instagram, y aunque no mencionó a la joven actriz, sí fue tajante al rechazar la idea de que se haga un filme sobre su vida.

“Oigo sobre gente queriendo hacer películas sobre mi vida…amigos ¡no estoy muerta!” escribió la princesa del pop junto a una fotografía que muestra unas puertas de madera, lo cual no impidió que en su texto criticara una vez más a su padres Lynne y Jamie.

“¡Buenas noticias, buenas noticias! Sigo respirando. Es irónico que las dos personas que me dieron la vida hayan sido las mismas que me la arrebataron… ¿Pero saben qué? Sigo viva y estoy respirando de nuevo…aunque está muy claro que ellos me preferirían muerta. Creo que mi familia ahora va a cerrar sus puertas” aregó Britney, quien también publicó otro de sus ya famosos videos en los que se le ve bailando en su casa y al ritmo de la canción “Sadeness” de Enigma.

