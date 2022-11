El Tuca Ferretti mandó una dura reflexión sobre el fútbol mexicano: “Hay muchos que están echando porras para que pierdas”

Ricardo Ferretti es una de las voces más respetadas del fútbol mexicano. El Tuca se ha ganado su prestigio a través de los éxitos liderados dentro de la complicada Liga MX. Pero el estratega brasileño no se quedó callado y expresó sus críticas a la idiosincrasia y forma de ser de los aficionados aztecas. El Tuca cuestionó la mentalidad que afecta los procesos deportivos y desestabiliza a cualquier entrenador.

“Te vas a boicotear, prefieres bajar porque estando arriba explotas, pienso es más miedo al éxito que al fracaso, es una idiosincrasia. Yo veo que hay muchos que están echando porras para que pierdas o que caigas. El miedo al éxito es por unafalta de mentalidad porque cuanto más ganes, más te exijo”, explicó Ferretti en una entrevista con Roberto Gómez Junco.

Un ejemplo del esquema planteado por Ricardo Ferretti es claramente comprobable con el caso de Gerardo Martino, seleccionador de El Tri que desde hace muchos meses ya tiene a sus posibles reemplazos para que ocupen su lugar. Esta misma condición se repite dentro de la Liga MX y sus clubes.

El futbolista mexicano es preso de su mentalidad

Mucho se ha hablado del poco talento generado en el fútbol mexicano en los últimos años. Ricardo Ferretti achicó este problema a dos factores: el formato del torneo y la mentalidad de los propios futbolistas.

“Pienso que hay deficiencia en fuerzas básicas, tal vez por la política. Aquí en el estado (Nuevo León) la exigencia es ser campeón, no debutar jugadores, lo que quieren es ser campeón (…) En Primera deberían ser siete como máximo (extranjeros), pero que no hubiera la posibilidad de tener nueve, y esto conllevaría a un mejor nivel de jugadores mexicanos y que la Selección estuviera mejor”, explicó el estratega.

Finalmente, Ferretti también señala la actitud de los jugadores mexicanos. No es la primera vez que se pone como argumento la falta de interés en el mejoramiento de los atributos físicos y calidades técnicas personales.

“Hoy en día veo a los jugadores que no invierten en ellos, no hacen algo extra. Llegan al entrenamiento sin saber que tienen que mejorar. La gran diferencia es la técnica individual, pero si no es el ejercicio que los entrenadores ponen, no hacen nada. No llegan al entrenamiento preocupados por mejorar algo que saben que no lo tienen”, concluyó.

