Marco Fabián y su posible regreso a Chivas de Guadalajara, ¿aún está al nivel del Rebaño Sagrado?

Ya comienzan a sonar algunos rumores en torno a las posibles transacciones de Chivas de Guadalajara. El histórico conjunto mexicano tendría entre sus planes el regreso de Marco Fabían, ex jugador del Rebaño Sagrado que actualmente milita en el Mazatlán. El “Anfibio” regresaría al club después de ocho años.

Según informaciones de TUDN, el ex futbolista de la Selección Mexicana tendría algunas posibilidades de uniformarse con la camiseta de Chivas de Guadalajara. Esta opción habría surgido luego de un encuentro entre Marco Fabián y el director deportivo del club, Fernando Hierro. Dicha reunión se habría desarrollado en España.

CD Guadalajara está interesado en Marco Fabián, futbolista mexicano de Mazatlán FC. 🇲🇽⚽️ pic.twitter.com/IDO3EmC9yu — Draft Liga MX (@DraftFutMX) November 6, 2022

Sin embargo, el hipotético regreso del mexicano al Rebaño Sagrado se haría efectivo para este torneo Clausura 2023. No está de más mencionar que Fabián tiene contrato vigente con Mazatlán hasta junio de 2023.

¿Un gran refuerzo para Chivas de Guadalajara?

Ahora bien, el regreso de Marco Fabián a Chivas de Guadalajara no representaría una rimbombante transacción dentro del certamen. No está de más recordar que en enero de este año, el “Anfibio” no tenía contrato con ningún club hasta que llegó Mazatlán.

El veterano mediocampista mexicano no tuvo una participación sobresaliente con Mazatlán. Marco Fabián solo repartió una asistencia en diez partidos jugados. El ex futbolista de El Tri solo estuvo en cancha por 564 minutos, lo que se traduce en poco más de cinco partidos completos.

