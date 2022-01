Chivas de Guadalajara le cerró las puertas: Marco Fabián explica las razones por las que no irá al “Rebaño Sagrado”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Marco Fabián está vagando por la Liga MX en busca de un club que quiera hacerse con sus servicios. Luego de un paso intrascendente por Juárez, el atacante busca equipo. El azteca considera que aún no es tiempo de acabar con su carrera como lo hizo Oribe Peralta. Sin embargo, cuando fue a pedir un puesto en Chivas de Guadalajara, le cerraron las puertas.

El ex internacional mexicano reveló que sostuvo una reunión con parte de la directiva del “Rebaño sagrado”, entre ellos Amaury Vergara. Fabián mantiene una buena relación con los dirigentes por lo que una segunda etapa en el club, no parecía una idea descabellada. Sin embargo, Marco Fabián no entra en el proyecto de la institución.

“Estoy agradecido con la afición de Chivas que saben mi corazón está ahí. Amaury Vergara es mi amigo, su padre Jorge, significó mucho; con Marcelo Leaño es lo mismo y con Ricardo Peláez trabajé en el Mundial de 2014. En días pasados charlé con ellos aunque en tono de amistad, no de negocios, me dijeron que Chivas es mi casa, pero en este momento traen otro proyecto, no tengo resentimiento con nadie”, reveló Fabián en una entrevista para Excélsior.

Marco Fabián negó conflictos con Ricardo Ferretti

Tras la llegada de “Tuca” a los Bravos de Juárez, mucho se especuló que fue el propio brasileño que lo sacó de los planes del equipo. Sin embargo, el futbolista reconoció que desde antes de que llegara el estratega, su vínculo con el equipo había acabado. Bajo estas circunstancias, el atacante recalcó que solo quiere volver a las canchas.

“Mucha gente piensa que al llegar el Tuca Ferretti me corrió y para nada, mi salida fue antes. El dinero es relevante, hay que ser coherentes. Hoy soy libre, no tienen que pagar traspaso, sólo arreglar el salario y no es mi prioridad. Lo que quiero es jugar en un buen proyecto. Las decisiones tienen que ser de los dos lados”, sentenció. View this post on Instagram A post shared by Marco Fabian (@marcofabian_10)

