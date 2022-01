Marco Fabián no se ha rendido y le manda un contundente mensaje a los equipos del fútbol mexicano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El experimentado futbolista mexicano Marco Fabián tiene las ganas de regresar a su nivel en el fútbol profesional. El jugador azteca jugó su último partido con Juárez FC en mayo de 2021. Luego de tanto tiempo de inactividad y buscar dinero mandando saludos en una página web, el ex internacional mexicano tiene ganas de demostrar que aún tiene potencial para la Liga MX.

“Desaparecí de las redes estos seis meses, reflexionando muchas cosas porque desde mi debut no había dejado de jugar en ningún momento, pero todo pasa por algo y hoy estoy aquí”, reconoció Fabián en una entrevista para Fox Sport.

Luego de militar en equipos como Chivas de Guadalajara, Cruz Azul, Eintracht Frankfurt e incluso el Al-Sadd SC de Qatar, el volante mexicano reconoció estar dispuesto a reducir su salario con la única intención de volver a luchar por un puesto y jugar al fútbol profesional.

“Totalmente (bajaría su carga salarial). Ahí entran las ganas que tengo de regresar al fútbol. He estado en pláticas. El compromiso que tengo de regresar a jugar incumbe en todos los aspectos. (Ser jugador libre) es un privilegio que nunca había tenido antes en mi carrera. Hoy en día soy totalmente libre, no tienen que pagar un peso por mí y la situación del salario hoy no es mi prioridad. El dinero lo dejo a un lado”, sentenció el ex Chivas.

Con 32 años de edad, Marco Fabián ha gozado de una gran trayectoria en su carrera. Incluso, no muchos futbolistas pueden darse el lujo de representar a su selección nacional y Marco lo hizo en 43 ocasiones además de participar en unos Juegos Olímpicos. Luego de una larga trayectoria y una prolongada edad, el azteca aún se siente capaz de seguir en el balompié profesional.

“Creo que queda Marco para rato. Vengo con muchísimas ganas de regresar a comerme la cancha, lo que tenga por delante. Hoy estoy cerca, estoy en pláticas, esperemos que puedan ver a Marco Fabián de nuevo disfrutar lo que más me gusta hacer que es jugar al fútbol”​, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Marco Fabian (@marcofabian_10)

