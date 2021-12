Carlos Salcedo preso de una millonaria Liga MX: los obstáculos del mexicano para volver a Europa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El fútbol mexicano es uno de los torneos con mayor número de talento exportador. Grandes futbolistas salen de la Liga MX para brillar en el exterior. Sin embargo, los jugadores que militan en territorio azteca son víctimas de los enormes salarios que les pagan los clubes, el principal obstáculo por el que la Bundesliga no invierte en México y Carlos Salcedo retrasa su salida a Europa.

El futbolista mexicano tendría como aspiración jugar en el Viejo Continente para 2022. Tigres de la UANL estaría dispuesto a dejarlo ir, pero con las condiciones de su pago.

El jugador del conjunto felino fue valorado en $2 millones de dólares. A pesar de que no es una cifra exhorbitante la misma incrementa al tomar en cuenta el salario que el futbolista percibe en Tigres. Carlos Salcedo cobra al rededor de $3 millones de dólares anuales, según informaciones de Fútbol Total MX.

En este sentido, la inversión por el mexicano ya sube a $5 millones de dólares, sin tomar en cuenta variables y extensión del contrato.

Carlos Salcedo tiene pretendientes para volver a Europa

El futbolista mexicano ya tuvo su primera experiencia en el fútbol del Viejo Continente. Salcedo militó en la Florentina de Italia y el Eintracht Frankfurt de Alemania. Sin embargo en esta ocasión el azteca es asociado con un par de equipos de la Súper Liga de Turquía: Trabzonspor y Galatasaray. Following a loan spell in Italy with Fiorentina, Carlos Salcedo has joined #Eintracht Frankfurt on loan from Guadalajara for one season. pic.twitter.com/zP6FdAcH9q— Transfer Wire (@transferdicky) June 13, 2017

Sin duda alguna, un buen regreso al exterior podría situar a Carlos Salcedo en la órbita de la selección mexicana. Claramente es un incentivo adicional en un año de Mundial, año en el que muchos futbolistas buscan sorprender para ganarse un puesto entre los convocados a la Copa del Mundo.

