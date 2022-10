Antonio Mohamed está en el radar de las Chivas de Guadalajara

Com returno ruim, Galo não tem chance de atingir pontuação conquistada com Antonio Mohamed.



Nos 18 jogos do Campeonato Brasileiro, o alvinegro comandado pelo argentino somou 32 pontos. Com Cuca, em 14 jogos, o clube somou 16 pontos.



🗞 @geglobo

📸 Pedro Souza/Atlético-MG pic.twitter.com/oJ7PyrotOK— Central do Galo (@CentralDoCAM) October 26, 2022