Antonio Mohamed rechazó a México: el Turco reveló que ofertas del fútbol mexicano, pero no le “movieron el piso”

Antonio Mohamed es parte de grandes historias dentro del fútbol mexicano. Como jugador y como entrenador, el “Turco” ha sido protagonista de diferentes procesos y ciclos en la Liga MX. Luego de su fracaso en Brasil, el estratega argentino se encuentra sin trabajo. Aunque se encargó de rechazar ofertas de México, el entrenador reveló que espera una propuesta adecuada que le permita ser campeón.

“A mí me gustaría tener un desafío para ser campeón. Apenas terminé de trabajar (en Atlético Mineiro) tuve muchas ofertas de trabajo, pero hoy no tengo las ganas de trabajar y ninguna me movió el piso. No podía decir: `este es un proyecto que me gusta´. No eran de Argentina, eran de Chile y México”, sentenció Mohamed en una entrevista con ESPN.

El “Turco” ha sido vinculado con dos grandes equipos del fútbol mexicano. El estratega argentino ha estado en el radar de las Águilas del América y Chivas de Guadalajara. A pesar de haber rechazado ofertas para volver a México, el entrenador sudamericano reconoció su aprecio que tiene por el país azteca.

“Alguna posibilidad importante de México me queda, pero tendría que ser en un momento mío que quiera irme (de Argentina). Tengo 52 años y la mitad de mi vida la viví allá, mis hijos son todos mexicanos, es el lugar donde yo me siento más cómodo”, concluyó.

➤ Campeón de Liga MX con Xolos en 2012.

➤ Campeón de Liga MX con América en 2014.

➤ Campeón de Copa MX con Rayados en 2017.

➤ Campeón de Liga MX con Rayados en 2019.

➤ Campeón de Copa MX con Rayados en 2020.



5 títulos con 3 clubes distintos en México.



EL TURCO MOHAMED. pic.twitter.com/OIGeVk7d9S— Invictos (@InvictosSomos) November 5, 2020

Antonio Mohamed ha dirigido a una gran cantidad de equipos del fútbol mexicano. El “Turco” ha comandado el banquillo de clubes como Monarcas Morelia, Tiburones Rojos, Xolos de Tijuana, Águilas del América y Rayados de Monterrey.

