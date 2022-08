La Liga MX y su curioso error: el fútbol mexicano es expuesto en redes sociales por una equivocación con los mellizos Funes Mori

El fútbol mexicano vuelve a estar en el centro de atención de las redes sociales, pero esta vez no es un gol fantástico o una jugada de feria. A través de los portales web se comenzó a difundir un error de la página oficial de la Liga MX. En la cuenta del torneo, la ficha de Rogelio y Ramiro Funes Mori muestra un mínimo, pero significativo error que llamó la atención de los aficionados.

En la ficha técnica de ambos futbolistas están varias informaciones sobre ellos. Pero la que más llamó la atención es el hecho de que, para el portal web, Rogelio y Ramiro nacieron en diferentes localidades de Argentina a pesar de que son mellizos. Este error no pasó desapercibido y a través de las redes sociales hicieron eco de ello.

Ramiro Funes Mori

El espigado defensor central de Cruz Azul nació en Mendoza, Argentina. Con 31 años de edad el “Mellizo” llegó a la Liga MX luego de jugar en grandes equipos durante su carrera. Ramiro defendió los colores de clubes como River Plate, Everton, Villarreal y el Al-Nassr FC, sin dejar de mencionar sus más de 20 participaciones con la albiceleste. View this post on Instagram A post shared by Jose Ramiro Funes Mori (@funesmoriofi)

Rogelio Funes Mori

Evidentemente, al igual que Ramiro, Rogelio nació en Mendoza, Argentina. El experimentado atacante también tuvo su paso por River en su país natal, pero luego continuó su carrera en el Benfica y Turquía antes de llegar a la Liga MX para el año 2015. Desde entonces, el atacante de Rayados de Monterrey ha marcado 138 goles en el fútbol mexicano y se ha ganado un puesto con El Tri. View this post on Instagram A post shared by Rogelio Funes Mori (@rogeliofm9)

