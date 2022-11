El primer congresista de la generación Z, la primera gobernadora lesbiana y otros hitos históricos que deja las elecciones de EE.UU.

Los resultados proyectados continúan llegando, y aunque todas las victorias son especiales, algunas hacen historia.

Estos son los candidatos que han sentado récords en las elecciones de mitad de término de 2022.

Se proyecta que el demócrata Maxwell Frost, de 25 años, gane en el décimo distrito del Congreso de Florida. Nacido en 1997, es el primer miembro de la generación Z elegido para servir en el Congreso EE.UU.

Su victoria no fue inesperada, ya que su campaña se centró en la violencia armada, el cambio climático, el derecho al aborto y la ampliación de la atención médica, lo que atrajo a los votantes más jóvenes.

Es posible que Frost no sea el único candidato de la generación Z elegido en 2022. La republicana Karoline Leavitt también se postula en el primer distrito congresional de New Hampshire.

WE WON!!!! History was made tonight. We made history for Floridians, for Gen Z, and for everyone who believes we deserve a better future. I am beyond thankful for the opportunity to represent my home in the United States Congress. #FL10

Pero se cree que él es el primer afrocubano en ganar.

La demócrata Maura Healey, de 51 años, que se proyecta como la ganadora de la contienda por la gobernación de Massachusetts, es la primera lesbiana en ser elegida gobernadora.

Healey derrotó al republicano Geoff Diehl, un exrepresentante estatal que contaba con el respaldo de Donald Trump. Su victoria pone fin a ocho años de liderazgo republicano después de que Charlie Baker optara por no buscar la reelección.

Ella es una de las dos candidatas abiertamente lesbianas que se han postulado para la gobernación este año. Tina Kotek se postula para gobernadora en Oregón.

Healey es la segunda mujer en ocupar el cargo de gobernadora de Massachusetts: la republicana Jane Swift fue elegida en 2001.

Durante su campaña, Healey se comprometió a hacer que el cuidado infantil sea más asequible, ampliar los programas de capacitación laboral y expresó sus puntos de vista sobre la anulación de Roe vs Wade por parte de la Corte Suprema de EE.UU. en junio, y su deseo de acceso al aborto seguro y legal en su estado.

La candidata republicana Katie Britt, de 40 años, será elegida como la primera mujer de Alabama en servir en el Senado de Estados Unidos, según las proyecciones de CBS News, el socio de la BBC en EE.UU.

Britt reemplazará al senador Richard Shelby, quien se retira al final de este mandato después de 36 años en el Senado. Venció al demócrata Will Boyd para asegurar el puesto.

“Me siento conmovida, honrada y agradecida”, le dijo a sus seguidores.

58 mujeres han servido hasta ahora como senadoras estadounidenses desde que la primera fuera elegida en 1932, en una cámara que tiene 100 miembros.

Britt dijo que sería la única mujer republicana con hijos en edad escolar en el Senado, comprometiéndose a construir un futuro mejor para los jóvenes y llamando al 2022 “el año de los padres”.

Se proyecta que Sarah Huckabee Sanders, de 40 años, un nombre que será familiar para muchos debido al tiempo que pasó como secretaria de prensa del presidente Trump, gane la carrera para gobernadora de Arkansas, convirtiéndola en la primera mujer en ocupar ese puesto en el estado.

Se enfrentó a su rival demócrata Chris Jones y es la favorita en el estado predominantemente republicano.

Sanders sucede a su colega republicano Asa Hutchinson, quien dejará el cargo en enero debido a los límites del mandato.

Aunque es la primera mujer en convertirse en gobernadora de Arkansas, Sanders no es ajena a la mansión del gobernador, ya que su padre, Mike Sanders, ocupó el cargo de 1996 a 2007.

Sanders rompió el récord de recaudación de fondos para la gobernación de Arkansas al recaudar más de US$9 millones y prometió usar el puesto para luchar contra el presidente Joe Biden y la “izquierda radical”.

El demócrata Wes Moore, de 44 años, también hizo historia como el primer gobernador negro de Maryland. Es solo el tercer gobernador negro elegido en los 246 años de historia de la nación, junto con Deval Patrick de Massachusetts y Douglas Wilder de Virginia.

Moore es un autor de gran éxito de ventas y exjefe de la organización contra la pobreza Robin Hood.

El martes por la noche le dijo a sus seguidores : “No se me escapa que he hecho algo de historia aquí esta noche. Pero también sé que no soy el primero en intentarlo”.

Maryland, you showed that if we stand divided, we cannot win—but if we stand united, we cannot lose.

“Me siento honrado de ser parte de este legado. No es por eso que entramos en esta carrera. La historia que más nos importa es la historia que nosotros y la gente de este estado vamos a hacer en los próximos cuatro años”.

Se proyecta que el republicano Markwayne Mullin, de 35 años, haga historia como el primer senador nativo estadounidense de Oklahoma en casi 100 años.

El escaño ha sido ocupado por republicanos desde 1987.

Ciudadano de la Nación Cherokee, Mullin fue elegido por primera vez a la Cámara de Representantes en 2012 y se convirtió en parte del Caucus de Nativos Estadounidenses del Congreso.

Tonight's victory is the honor of my lifetime, and a great win for our country.

I want to thank all the Oklahomans who supported our campaign and volunteered to elect strong Republicans across the state. (1/2)

— Markwayne Mullin (@MarkwayneMullin) November 9, 2022