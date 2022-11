Niurka Marcos envía inesperado mensaje a Cynthia Klitbo tras ruptura con Juan Vidal | VIDEO

Niurka de nuevo se convirtió en la protagonista de los titulares de programas, revistas y sitios especializados en espectáculos, luego que la cubana confirmó su ruptura con Juan Vidal a quien conoció en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”.

Aunque en su momento, Niurka defendió su romance con Juan Vidal con uñas y dientes, ahora la también llamada “mujer escándalo” habla sobre Cynthia Klitbo ex del actor y quien aseguró que era un “chichifo”, la cuba asegura que, si la eterna villana la hubiera buscado de forma privada, las cosas hubieran sido muy diferentes.

Fue por medio de una transmisión que hizo por medio de redes sociales que Niurka Marcos habló sobre su relación con Cynthia Klitbo ahora que ya terminó con Juan Vidal, pues recordemos que la cubana defendió a quien era su novio de las declaraciones que hizo la villana de telenovelas.

Ahora Niurka ya se encuentra más tranquila luego de anunciar su ruptura con Vidal y con el paso de los días, “la mujer escándalo” cada vez se muestra más empática con lo que sucedió hace unas semanas y la guerra de declaraciones que existió entre ella y Cynthia Klibto pues incluso, la cubana asegura que todo eso se pudo evitar.

“El punto en realidad importante es que, si ella me hubiera marcado por teléfono, y no me hubiera involucrado con su escándalo que ella quería hacerle a Juan, era su escándalo, no el mío”

NIURKA MARCOS